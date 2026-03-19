Цијене нафте порасле на 112 долара по барелу

Танјуг

19.03.2026

07:08

Нафта
Фото: Pixabay/McRonny

Цијене нафте порасле су на 112 долара по барелу након што су ирански медији извјестили о ваздушном нападу који је погодио постројење на највећем свјетском налазишту природног гаса.

Референтна цијена сирове нафте марке Брент достигла је 112 долара по барелу рано јутроа у Азији, што је за више од пет одсто од цијена у уторак, преноси ББЦ.

Нагли пораст услиједио је након извјештаја да је погођен ирански петрохемијски комплекс на гасном пољу Јужни Парс.

Неколико сати касније, Катар је извијестио да је на индустријском локалитету Рас Лафан причињена велика штета након пријетњи из Ирана.

Иако је цијена и нафте и гаса нагло порасла, остала је испод максимума виђених раније током сукоба, наводи ББЦ и подсјећа да је нафта достигла цијену од 116,78 долара по барелу 9. марта.

Иранско министарство за нафту саопштило је да је пожар у петрохемијском комплексу под контролом, пренио је Тасним, новинска агенција повезана са Корпусом исламске револуционарне гарде.

