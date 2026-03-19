Два земљотреса у Србији током ноћи

Аутор:АТВ
19.03.2026
Током ноћи на територији Србије детектована су два потреса, а оба су погодила регију око Ушћа, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према подацима, први се догодио који минут након четири ујутру и био је јачине 1.8 степени Рихтера.
Епицентар је лоциран на дубини од пет метара, док су најближе насељена мјеста Полумир и Церје.
Други се догодио само који минут касније, а био је јачине 1.5 степени Рихитера.
Епицентар тог лоциран је на дубини од 15 метара, а најближе насељена мјеста су Церје, Јагњило и Попова Река.
Треба напоменути да је вријеме приказано у табели догођеног земљотреса у епицентру Гриничко вријеме. Локално вријеме је за два сата веће у вријеме љетнег, односно за један сат веће у вријеме зимског рачунања времена, преноси Телеграф.рс.
