Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

18.03.2026
22:34
Коментари:0
Покренута је иницијатива да се Игору Штимцу, тренеру ХШК Зрињски из Мостара одузме радна и боравишна дозвола у БиХ, јавила је Слободна Босна.
Слободна Босна је у посједу документа којим се за тражи хитно покретање поступка преиспитивања законитости боравка и рада те одузимање радне и боравишне дозволе страном Игору Штимцу, због грубог кршења члана 10. Закона о странцима Босне и Херцеговине, која је достављена Служби за послове са странцима Босне и Херцеговине на надлежно поступање.
У складу с чл. 166. став (1) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 53/22 59/23, 87/23, 50/24, 73/24 и 56/25), упућена је заступничка иницијатива:
„којом се Служби за послове са странцима Босне и Херцеговине иницира да хитно покрене поступак преиспитавања законитост боравка и рада те одузимање радне и боравишне дозволе страном држављанину Игору Штимцу, тренеру ХШК Зрињски Мостар, због грубог кршења члана 10. Закона о странцима Босне и Херцеговине“.
У образложење, које потписује државни парламентарац Шемсудин Мехмедовић, наводи се како је страни држављанин Игор Штимац, тренер ХШК Зрињски Мостар, гостујући у телевизијском програму „Спорт Клуб“ 31. јануара 2026. године, јавно је изјавио сљедеће:
„Жеља ми је да ове године наш ХШК Зрињски освоји првенство, одиграмо одличне утакмице против Палацеа и узмемо трофеје пред нама, да наши Хрвати у БиХ добију свој ентитет, да нам Хрватска буде лијепа и поносна и да видимо мање ових што машу југословенским заставама.“
Неспорно је да овакав јавни иступи страног држављанина на привременом раду и боравку у држави Босни и Херцеговини представља грубо кршење Закона о странцима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 88/15, 34/21 и 63/23), и то нарочито:
Члана 10. (Обавеза поштовања јавног поретка Босне и Херцеговине) којим је прописано да је странац дужан да за вријеме уласка, кретања, боравка у БиХ и изласка из БиХ поштује јавни поредак, односно да се придржава закона и прописа, те одлука органа власти у БиХ.
Најновије
Најчитаније
22
58
22
56
22
35
22
34
22
29
Тренутно на програму