Покренута иницијатива да се Игор Штимац протјера из БиХ

18.03.2026

22:34

Покренута је иницијатива да се Игору Штимцу, тренеру ХШК Зрињски из Мостара одузме радна и боравишна дозвола у БиХ, јавила је Слободна Босна.

Слободна Босна је у посједу документа којим се за тражи хитно покретање поступка преиспитивања законитости боравка и рада те одузимање радне и боравишне дозволе страном Игору Штимцу, због грубог кршења члана 10. Закона о странцима Босне и Херцеговине, која је достављена Служби за послове са странцима Босне и Херцеговине на надлежно поступање.

Антонин Кински

Фудбал

Тудор је "УБИО" свог голмана: Ко је Антонин Кински, човјек који је у сузама напустио терен

У складу с чл. 166. став (1) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 53/22 59/23, 87/23, 50/24, 73/24 и 56/25), упућена је заступничка иницијатива:

„којом се Служби за послове са странцима Босне и Херцеговине иницира да хитно покрене поступак преиспитавања законитост боравка и рада те одузимање радне и боравишне дозволе страном држављанину Игору Штимцу, тренеру ХШК Зрињски Мостар, због грубог кршења члана 10. Закона о странцима Босне и Херцеговине“.

igor stimac

Фудбал

Штимац: Жеља ми је да Хрвати добију свој ентитет у БиХ

У образложење, које потписује државни парламентарац Шемсудин Мехмедовић, наводи се како је страни држављанин Игор Штимац, тренер ХШК Зрињски Мостар, гостујући у телевизијском програму „Спорт Клуб“ 31. јануара 2026. године, јавно је изјавио сљедеће:

„Жеља ми је да ове године наш ХШК Зрињски освоји првенство, одиграмо одличне утакмице против Палацеа и узмемо трофеје пред нама, да наши Хрвати у БиХ добију свој ентитет, да нам Хрватска буде лијепа и поносна и да видимо мање ових што машу југословенским заставама.“

Неспорно је да овакав јавни иступи страног држављанина на привременом раду и боравку у држави Босни и Херцеговини представља грубо кршење Закона о странцима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 88/15, 34/21 и 63/23), и то нарочито:

Члана 10. (Обавеза поштовања јавног поретка Босне и Херцеговине) којим је прописано да је странац дужан да за вријеме уласка, кретања, боравка у БиХ и изласка из БиХ поштује јавни поредак, односно да се придржава закона и прописа, те одлука органа власти у БиХ.

Прочитајте више

Српска војска чува "Балкански ток"

Србија

Српска војска чува "Балкански ток"

40 мин

0
Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Дејтонска БиХ не постоји ни правно ни фактички

48 мин

0
Убијен још један званичник Ирана! Ликвидиран нови командант паравојне јединице

Свијет

Убијен још један званичник Ирана! Ликвидиран нови командант паравојне јединице

51 мин

0
Теа Таировић у албум уложила 200.000 евра у албум

Сцена

Теа Таировић у албум уложила 200.000 евра у албум

1 ч

0

Више из рубрике

Кривична пријава против Зијада Крњића?

БиХ

Кривична пријава против Зијада Крњића?

2 ч

1
Извјештај ЕП: Готово никакав напредак БиХ на путу ка ЕУ

БиХ

Извјештај ЕП: Готово никакав напредак БиХ на путу ка ЕУ

3 ч

0
Амбасада Русије

БиХ

Оштра реакција из Амбасаде Русије у БиХ: Њемачком амбасадору боље да ћути!

5 ч

0
Ермин Ахметовић, новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима

БиХ

ОЕБС: Осуда вербалног напада новинара "Хајата" на посланике СНСД-а

5 ч

0
