Извјештај ЕП: Готово никакав напредак БиХ на путу ка ЕУ

Бранка Дакић

18.03.2026

19:33

Политичке блокаде и кашњење у усвајању кључних европских закона, нарочито оних из области правосуђа, разлози су спорог или готово никаквог напретка БиХ на путу ка Европској унији, наводи се у извјештају Европског парламента.

Из Европског парламента позивају бх. политичаре да што прије усвоје Закон о ВСТС-у и Закон о судовима. Већ дуже вријеме је то камен спотицања међу политичарима и тешко је очекивати да би договор у скорије вријеме могао бити постигнут.

"Што се тиче самог мишљења Европске комисије, морају узети у обзир да је БиХ састављена од два ентитета и три народа и да другачије мишљење не значи одмах подјелу и да не можемо ни рачунати на законе који аутоматски значе да један народ неће бити добро третиран у том закону и да све оно што се тиче једног народа, односно интереси сваког народа треба да буду једнаку заступљени у сваком закону и да се то јасно види", каже Мира Пекић, посланик Клуба ПДП-СДС-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ.

У странкама из Федерације БиХ позната и годинама иста прича, за спор Европски пут БиХ криве СНСД и ХДЗ.

"Ја мислим да треба потпуно јасно дефинисати ко су кочничари. На тај начин ће се помоћи БиХ, а не они који су управо кочничари европског пута БиХ, они заправо имају подршку одређених политичких кругова у ЕУ", каже Шемсудин Мехмедовић, посланик СДА у ПД ПС БиХ.

Вјеровали смо да можемо постићи договор са свим политичким странкама у БиХ. Међутим, већина бошњачких политичара поене остварује нападима на Републику Српску, а у томе имају и подршку значајног дијела међународне заједнице, порука је из СНСД-а.

„Не постоји земља у свијету гдје један човјек намеће законе. Постоје монархије, али ако ми хоћемо да идемо у ЕУ, а хоћемо, онда се та пракса треба заобићи", каже Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ

Из Европског парламента позвали су БиХ и да своју визну политику усклади са политиком Европске уније и уведе додатне безбједносне мјере. Наглашавају и да потврђују ЕУ пут БиХ, али да он искључиво зависи од домаћих политичара.

