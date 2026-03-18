Цвијановић: Поруке Бећировића да смо на корак до чланства у НАТО-у предизборне и неозбиљне

18.03.2026
17:06
Члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да су тврдње о скором чланству НАТО неозбиљне, критикујући изјаве Дениса Бећировића из Брисела и наглашавајући да за такав искорак још не постоји унутрашњи консензус у БиХ.
"Рећи да смо на корак до чланства у НАТО савезу или да су испуњени сви услови да БиХ добије позив за чланство је неозбиљно", поручила је за Јуроњуз БиХ српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине Жељка Цвијановић у реакцији на поруке предсједавајућег Предсједништва Дениса Бећировића, које је слао из Брисела током дводневне званичне посјете.
Прва званична посјета након преузимања предсједавања, Бећировићу је био Брисел, гдје је одржао састанке са замјеницом генералног секретара НАТО-а, предсједавајућим војног комитета НАТО-а, предсједником Европског савјета и потпредсједницом Европске Комисије.
У саопштењима након састанака, Бећировић је понављао ријечи "будуће пуноправно чланство БиХ у НАТО савезу", институционални консензус о томе и напредак у испуњавању услова за добијање позива за чланство, међу којима је истакао усвајање Реформске агенде за 2025. у Савјету министара.
Цвијановићева истиче да је још прије мјесец одговарала на Бећировићеве идентичне изјаве...
"И замјеница генералног секретара НАТО савеза Радмила Шекеринска је својом изјавом вратила г. Бећировића у реалније воде, указујући да је за то прво неопходно обезбиједити унутрашњи консензус у домаћим институцијама, те предузети и остале формалне кораке. Тако да ми изјава г. Бећировића више личи на тему коју је погодно пласирати у предизборној години, а не нешто што указује на стварно стање ствари. Осим тога, Програм реформи јасно каже да је ријеч о сарадњи и да се њоме не прејудицира чланство у НАТО. Сматрам да је та сарадња добра и до сада нисам видјела ни један притисак од стране НАТО који би отежао ту сарадњу. Међутим, на унутрашњем плану у оквиру БиХ има пуно манипулација и честих настојања да се заобиђу коментари или ставови српских представника, али и то успјешно рјешавамо", истакла је Цвијановићева.
