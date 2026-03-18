Новинар из ФБиХ назвао српске посланике четницима: Поднесена кривична пријава против Ахметашевића

Аутор:

АТВ

18.03.2026

14:25

Коментари:

1
Ермин Ахметовић, новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима
Фото: Screenshot

Новинар Хајат телевизије из ФБиХ Ермин Ахметашевић назвао је посланике СНСД-а у Представничком дому ПСБиХ четницима након чега су Сања Вулић и Милорад Којић поднијели Тужилаштву БиХ кривичну пријаву.

Пријава је поднесена због, како се наводи, изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.

У пријави се истиче да је Ахметовић 16. марта 2026. године, током расправе о измјенама Закона о акцизама, изрекао увредљиве квалификације на рачун посланика, назвавши их "правим четницима".

Такође се наводи да је у каснијем разговору у холу, коментаришући напад на мотоциклисту из Србије у Сарајеву, рекао "нека је".

"О свему наведеном током прес конференције посланика Сање Вулић и Милорада Којића, обавијестио нас је новинар РТРС Бранка Кусмук, на начин да нам је поставила питање везано за изречене увредљиве квалификације, на које су посланици почели да одговарају, али уз ометање пријављеног, а које се наставило у холу Парламентарне скупштине БиХ, ком приликом је у расправи посланика са пријављеним, на тему мотоциклисте из Србије који је претучен у Сарајеву, само зато што је носио мајицу са српском тробојком, пријављени рекао следеће ријечи: 'нека је'", истиче се у пријави.

Такође, предлажу да Тужилаштво, у складу са ЗКП БиХ, хитно изда наредбу за изузимање видео записа које су забиљежиле камере телевизија присутних у холу Парламентарне скупштине БиХ, због опасности од њиховог брисања.

"На околности изреченог према посланицима, "четници прави", предлажемо да се саслушају сви новинари из новинарске собе, као и новинари који су били у холу. Наведеним изјавама, Ермин Ахметовић је починио кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости", стоји у пријави.

Сања Вулић

Милорад Којић

Кривична пријава

Ермин Ахметашевић

ФБиХ

četnici

Коментари (1)
