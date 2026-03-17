Отворен говор мржње према Србима у Сарајеву

17.03.2026
19:22
Није изолован инцидент синоћни говор мржње, ни вербални напад на српске посланике Представничког дома Парламентарне Скупштине БиХ, случајно ли на тридесету годишњицу Егзодуса Срба из Сарајева.
То је дио, иначе свугдје неприхватљиве, атмосфере која је почела да се нормализује. Мржња према Србима у главном граду БиХ је отворена.
"Нити је ово било каква политика нити било какав став да се каже да је то хушкачки - једноставно доле постоји евидентирана тежња да се провоцирају Срби. Од фудбалских, мали фудбал кад је игран на Илиџи па су дјеца провоцирана, нападнути родитељи који су дошли из Србије... тако да, свашта се доле дешава", рекао је Ђорђе Радановић, Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Да је дио политике започете 1914, настављене 1941. и која кулминира 1992. у некада веома битном граду за Србе, причају они који су '90-их напустили тај град. Говор мржње сад прелази и у шире оквире, оцјена је доктора Политичких наука Владе Симовића. Истиче да је овај говор ипак користио новинар у Парламентарној Скупштини БиХ
"Гдје имате апсолутну заштиту посланика, онда можете замислити каква је то порука управо оном дијелу Срба који је остао у Сарајеву, а није заштићен. Није заштићен обезбјеђењем ПС БиХ, није заштићен посланичким имунитетом. То су људи који свакодневно дијеле тај простор у којем се, ево видимо и у ПС, дијеле поруке да Срби нису добродошли у том граду", рекао је Владе Симовић, доктор политичких наука.
Ту су се јасно показали и дупли аршини међународне заједнице. Сада ћуте, тешко да би тако било да је сличан инцидент био у Бањалуци.
"Ја сам сигуран да би се дигли сви, да не би било амбасаде која би то прећутала, да би се из Брисела сигурно јавили да кажу да се ради о неприхватљивом понашању.Овђе ћуте сви. Нико да каже једну ријеч. Нико да каже да Србима говоре - да их маршкају, да их покушавају увриједити због тога што су заступали ставове Републике Српске", рекао је Радован Ковачевић, Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Нормализацију антисрпске атмосфере, истакла је и српски члан предсједништва Жељка Цвијановић. Очито сви они сматрају да је нормално етикетирати, псовати и вријеђати Србе у Сарајеву и да такви напади не заслужују било какву реакцију. Цвијановићева каже и да такви напади на представнике Републике Српске нису само напади на појединце, већ и на достојанство и вољу српског народа.
