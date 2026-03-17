Цвијановић: Напади на Вулићеву и Којића у Сарајеву - напади на достојанство српског народа

СРНА

СРНА

17.03.2026

07:27

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић дала је пуну подршку посланицима СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сањи Вулић и Милораду Којићу који су данас у Сарајеву били изложени вербалним нападима, оцијенивши да су то напади на достојанство и вољу српског народа.

"На дан када са тугом обиљежавамо 30. годишњицу егзодуса сарајевских Срба, посланицима из Републике Српске се упућује увреда - `марш четници`, и то од стране једног сарајевског новинара. Овакви напади на представнике Републике Српске нису само напади на појединце, већ и на достојанство и вољу српског народа", рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да су они најбољи показатељ да су Срби за Сарајево пожељни и добри искључиво ако ћуте или ако говоре оно што прија сарајевским ушима.

Указала је и да се нико не оглашава нити осуђује, ни сарајевски медији, ни политичари, ни невладине организације, а ни стране амбасаде које би овако нешто осудили да је којим случајем упућено неком бошњачком политичару.

"Очито сви они сматрају да је нормално етикетирати, псовати и вријеђати Србе у Сарајеву и да такви напади не заслужују било какву реакцију", навела је Цвијановићева на Иксу.

