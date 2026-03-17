Цвијановић: Напади на Вулићеву и Којића у Сарајеву - напади на достојанство српског народа

Извор:
СРНА
17.03.2026
07:27
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић дала је пуну подршку посланицима СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сањи Вулић и Милораду Којићу који су данас у Сарајеву били изложени вербалним нападима, оцијенивши да су то напади на достојанство и вољу српског народа.
"На дан када са тугом обиљежавамо 30. годишњицу егзодуса сарајевских Срба, посланицима из Републике Српске се упућује увреда - `марш четници`, и то од стране једног сарајевског новинара. Овакви напади на представнике Републике Српске нису само напади на појединце, већ и на достојанство и вољу српског народа", рекла је Цвијановићева.
БиХ
Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије
Она је истакла да су они најбољи показатељ да су Срби за Сарајево пожељни и добри искључиво ако ћуте или ако говоре оно што прија сарајевским ушима.
Указала је и да се нико не оглашава нити осуђује, ни сарајевски медији, ни политичари, ни невладине организације, а ни стране амбасаде које би овако нешто осудили да је којим случајем упућено неком бошњачком политичару.
Србија
22 године од насиља Албанаца над Србима на КиМ
"Очито сви они сматрају да је нормално етикетирати, псовати и вријеђати Србе у Сарајеву и да такви напади не заслужују било какву реакцију", навела је Цвијановићева на Иксу.
БиХ
12 ч10
БиХ
13 ч0
БиХ
19 ч0
БиХ
21 ч0
