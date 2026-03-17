Logo
Large banner

Цијене нафте у благом паду

Извор:

Танјуг

17.03.2026

07:14

Коментари:

0
Цијене нафте у благом паду
Фото: Pixabay

Цијене нафте су благо пале, јер су смањене забринутости у вези с наставком блокаде Ормуског мореуза за поморски саобраћај.

До тога је дошло након што су пакистански танкер за нафту и два брода за течни нафтни гас успјешно прешли поменуто уско грло током викенда, пренио је Трејдинг економикс.

Нафта Брент била је на нивоу од око 100 долара по барелу, што је највиши ниво од јула 2022. године, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) јефтинија за три одсто и кретала се на око 95,3 долара по барелу.

Индија преговара о транзиту још шест бродова, а Сједињене Америчке Државе су дозволиле иранским танкерима транзит, како би помогле у одржавању глобалних залиха нафте.

Промет танкера је опао јер је Иран нападао комерцијалне бродове, али упркос сукобу та земља наставља да извози око 1,5 милиона барела дневно упркос снажном присуству америчке морнарице.

Амерички предсједник Доналд Трамп позива све земље које се ослањају на транзит кроз Ормуски мореуз да помогну у заштити транспорта енергената том виталном рутом којом је раније превожено 20 одсто свјетске нафте.

Рат је изазвао највећи поремећај у снабдијевању нафтом у историји, а Иран је наставио нападе у Персијском заливу, што је довело до обуставе летова у Дубаију.

Подијели:

Тагови :

Нафта

cijena nafte

Барел нафте

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner