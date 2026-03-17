Експлозије у Дубаију након ракетне узбуне; Иран поручује да наставља борбе

Аутор:АТВ
17.03.2026
07:13
Коментари:0
Напад дроном у Уједињеним Арапским Емиратима изазвао је пожар у складишту нафтних резервоара, објавила је државна новинска агенција. Израелска војска је извела нове нападе и на Техеран и Бејрут, при чему су удари на либанску пријестоницу били усмјерени на милитанте Хезболаха.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је својим потезима спријечио глобални сукоб. Из Ирана поручују да ће наставити да се боре, све док не буду сигурни да се сличне агресије више неће поновити.
Свијет
Три експлозије одјекнуле су Дубаијем након ракетне узбуне у уторак рано ујутру, јавља дописник АФП-а.
Експлозије су услиједиле након упозорења путем мобилног телефона становницима да "одмах потраже сигурно мјесто" због "потенцијалних ракетних пријетњи".
Либански државни медији јављају да је Израел извео ваздушне нападе у зору на три бејрутска насеља, погодивши једну стамбену зграду.
Занимљивости
- Серија напада и артиљеријског гранатирања усмјерена је на јужне градове у зору - јавља либанска национална новинска агенција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
21
08
15
08
13
08
05
07
54
Тренутно на програму