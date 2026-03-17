Logo
Large banner

Хорор у вртићу: Васпитач силовао дјецу

Аутор:

АТВ

17.03.2026

07:09

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Васпитач из вртића у Великој Британији који је силовао и сексуално злостављао дјецу стару тек двије године осуђен је на 30 година затвора! Нејтан Бенет (30) проглашен је кривим за два кривична дјела силовања дјетета млађег од 13 година, четири кривична дјела сексуалног напада на дијете млађе од 13 година и два кривична дјела сексуалног злостављања пенетрацијом.

Суд је одредио да он мора да проведе најмање 24 године у затвору, након чега слиједи шест година надзора на слободи, преноси ББЦ.

Тужитељка Вирџинија Корнвал описала је случај као "ноћну мору сваког родитеља".

Злостављао дјецу у вртићу у Бристолу

Злочини над пет дјечака старости између двије и три године догодили су се у вртићу "Партоу Кинг Стреет Нурсерy" у Бристолу. Један родитељ чије је дијете било под Бенетовим старањем рекао је да су открића била "ужасавајућа".

"Мислиш да се такве ствари догађају само у филмовима или некоме другом. Никада нисам мислио да ће моје дијете чувати неко ко ради тако страшне ствари", рекао је.

Сумње су се појавиле након прегледа надзорних камера. Бенет је почео да ради у вртићу у јулу 2024. године. Сумње су се појавиле у фебруару 2025. године, када је управница прегледала снимке надзорних камера након притужби родитеља и запослених на његово понашање. На снимцима је виђен како ставља руке у доњи веш једног дјетета.

Одмах је удаљен с посла, а убрзо након тога ухапсила да је полиција. Вртић је затворен у децембру 2025.

Колеге примјетиле необично понашање

Током четверодневног суђења на суду у Бристолу порота је чула да су запослени примјетили необично понашање оптуженог. Навели су да је често држао дјецу на крилу дуже вријеме, носио исцијепане фармеке у подручју међуножја и понашао се "територијално" према одређеној дјеци и њиховим родитељима, преноси Телеграф.

Дјеца свједочила о злостављању

Након изрицања пресуде објављен је и видеоснимак полицијског испитивања Бенета. Негирао је да се запослио како би имао сексуални приступ дјеци, али је рекао да му је "лакше да буде у близини дјеце на професионалан начин".

Пороти су приказани и видеоснимљени разговори с двоје дјеце из случаја, означених као Дијете А и Дијете Е. Мајка дјетета Е рекла је да јој је син објаснио што му се догодило у вртићу. "Зауставила сам га и питала када се то догодило. Рекао је да се догодило у вртићу", испричала је.

Судија Вилијам Харт описао је Бенета као "непоправљивог и опасног педофила". Рекао је да су дјеца била у опасности јер је, непримјећен од стране родитеља и особља, чекао прилику да их злоставља.

"Ставили сте властито сексуално задовољство испред добробити ове мале дјеце због потпуно искривљеног начина размишљања", рекао је судија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

pedofil

сексуално злостављање

Вртић

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

08

15

08

13

08

05

07

54

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner