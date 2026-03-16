Иран има нову мету: Запријетили нападом на америчке технолошке дивове, позвали на евакуацију радника

16.03.2026
21:34
Коментари:0
Иранска револуционарна гарда (Islamic Revolutionary Guard Corps — ИРГЦ (IRGC)) објавила је ново упозорење о нападима на индустријске објекте повезане са Сједињеним Америчким Државама (United States) у региону, који би се требали догодити у наредним сатима.
Гарда је позвала на евакуацију радника из тих постројења, као и становништва које живи у њиховој близини.
„Упозоравамо поражени амерички режим да повуче раднике из свих америчких индустријских постројења у региону. Такође, позивамо становништво које живи у близини фабрика у којима Американци имају дионички удио да се евакуише како не би било повријеђених“, поручио је гласноговорник Гарде у изјави коју је пренијела иранска новинска агенција Тасним (Tasnim News Agency).
Засад није прецизирано које би се компаније могле наћи на мети напада. Међутим, иста новинска агенција прошле седмице на платформи Телеграм (Telegram) објавила је попис могућих циљева, на којем су се нашли уреди технолошких компанија Амазон (Amazon), Гугл (Google), Мајкрософт (Microsoft) и Нвидија (Nvidia) у заливским земљама.
