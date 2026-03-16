Трамп: Војна кампања против Ирана настављена "пуном снагом"

16.03.2026

19:12

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon)

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је војна кампања против Ирана настављена "пуном снагом".

Трамп је рекао да су америчко-израелски напади резултирали смањењем иранских лансирања ракета за 90 одсто и напада дроновима за 95 одсто.

- Такође смо напали производне погоне, мјеста гдје производе ракете и дронове, и то се дешава данас, управо смо данас погодили три од њих - додао је амерички предсједник.

Он је додао да вјерује да Иран жели да постигне споразум о окончању напада на Техеран, али да је нејасно ко говори у име Техерана.

- Ми не знамо њихове лидере - рекао је Трамп.

