Трамп: Војна кампања против Ирана настављена "пуном снагом"

16.03.2026
19:12
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је војна кампања против Ирана настављена "пуном снагом".
Трамп је рекао да су америчко-израелски напади резултирали смањењем иранских лансирања ракета за 90 одсто и напада дроновима за 95 одсто.
- Такође смо напали производне погоне, мјеста гдје производе ракете и дронове, и то се дешава данас, управо смо данас погодили три од њих - додао је амерички предсједник.
Он је додао да вјерује да Иран жели да постигне споразум о окончању напада на Техеран, али да је нејасно ко говори у име Техерана.
- Ми не знамо њихове лидере - рекао је Трамп.
