Кћерка израелске министарке пронађена мртва: „Ако кажу да сам починила самоубиство, не вјерујте"

16.03.2026

18:21

Шошана Строк (34), кћерка израелске министарке за националне мисије Орит Строк, пронађена је мртва у свом дому на сјеверу Израела, након што је претходних мјесеци јавно износила тешке оптужбе о наводном сексуалном и ритуалном злостављању унутар породице.

Њена смрт услиједила је након што је посљедњих мјесеци јавно износила тешке оптужбе против родитеља и брата, тврдећи да су је од раног д‌јетињства систематски сексуално и ритуално злостављали. Околности смрти су нејасне, јављају израелски медији, преноси Индекс.

Тешке оптужбе за злостављање

Шошана Строк прошле године први пут је јавно проговорила о, како је описала, ритуалном сексуалном злостављању унутар властите породице.

Тврдила је да су је родитељи од њене друге и по године присиљавали на учествовање у церемонијама током којих је била злостављана, дрогирана и хипнотисана. Навела је и да ју је отац од њене 13. године почео сексуално искориштавати у Тел Авиву ради финансијске користи.

Осим сексуалног насиља, детаљно је описивала и такозвану конверзијску терапију те ритуале којима се настојао избрисати њен лезбијски идентитет.

У једној од објава описала је „ритуале у којима би хомосексуалци и д‌јеца морали стављати руке на моја прса како би ме натјерали да схватим да ме привлаче мушкарци, а њих да схвате да их привлаче жене“.

Своја искуства дијелила је путем друштвених мрежа, признајући да су јој сјећања и тјескоба повезани с препричавањем трауме били изузетно интензивни.

Страх од убиства

Непосредно прије смрти, Шошана је објавила изјаву како би јасно поручила да није суицидална. Њена пријатељица изјавила је да се Шошана није намјеравала убити, већ се бојала да би је неко могао убити, те да је била усредсређена на постизање правде. Ту информацију пренио је израелски новинар Сефи Рахлевски, познат по критичком извјештавању о ортодоксном јудаизму.

„Према особи која је пратила Шошану и разговарала с њом јуче, уопште није била суицидална. Напротив, стално се бојала да ће бити убијена“, објавио је Рахлевски.

Сама Шошана раније је цитирала ријечи друге жртве ритуалног злостављања:

„Злостављачи су... заступници, рабини, моћни људи... људи који било кога од нас могу учинити да нестане... Ако вам кажу да сам починила самоубиство – не вјерујте... Присутна сам. Постојим. И намјеравам остати.“

Према писању Јерусалем Поста, Шошана је пронађена мртва у свом дому, али детаљи су и даље штури.

Огласила се мајка

Њена мајка објавила је вијест о смрти на Facebooku, написавши: "С болним срцем обавјештавам о одласку наше вољене кћери, Шошане Министар финанција Безалел Smotrich поручио је како би искориштавање трагедије за политичке нападе било "подло и гнусно".

Полиција је потврдила да је истрага о смрти у току, али званични узрок још није објављен.

Шошана је поднијела пријаве због злостављања у Италији и Израелу. У Израелу њен случај води јединица Лахав 433, задужена за тешке злочине и корупцију. У међувремену, судска забрана спречава израелске медије да извјештавају о детаљима оптужби против њене породице, због чега су провјерени међународни медији постали главни извор информација за јавност.

