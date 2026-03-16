Обавјештење за путнике: Јавни превоз иде у штрајк

Извор:
СРНА
16.03.2026
16:09
Синдикат "Верди" позвао је на штрајкове упозорења у јавном превозу у неколико њемачких покрајина, јавља Дојче веле.
Из синдиката су најавили да ће аутобуси и трамваји остати у депоима цијели дан у четвртак, 19. марта, у Баварској, Сјеверној Рајни-Вестфалији и Хамбургу.
Јутрос је објављено да ће се штрајкови одржати и у Сарланду и Бранденбургу. Међутим, регионалне филијале синдиката су од тада саопштиле да то још није најјасније.
У Северној Рајни-Вестфалији, штрајкови упозорења у јавном превозу биће одржани у већини региона већ сутра, као и 19. марта.
Одлука о томе да ли ће се компаније у Хесену придружити штрајку очекује се вечерас након преговора, а што се тиче Бремена, одлука се очекује у сриједу, 18. марта.
Путници би требало да очекују значајне поремећаје на берлинском аеродрому 18. марта. Синдикат "Верди" позвао је раднике аеродрома у Берлину на штрајк због актуелног спора око зарада са послодавцима у јавном сектору.
"У другом кругу преговора, послодавци су изнијели понуду, коју је преговарачки одбор синдиката одбацио као неприхватљиву", наводи се у саопштењу синдиката.
У међувремену, штрајкови пилота се назиру и у подружници "Луфтханзе", компанији "Јуровингс". Синдикат наводи да је 94 одсто чланова подржало штрајк.
Још није објављен тачан датум штрајка.
