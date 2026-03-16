Мистериозни случај нестанка дјевојке: Истрчала из стана, иза ње остао траг крви

16.03.2026
07:35
Шта се налази иза мистериозног нестанка 25-годишње Мишел Х. из Целеа у Њемачкој? Она је нестала прије четири дана и посљедњи пут је виђена у сриједу ујутру. Према ријечима полиције, свој стан је напустила са раном на врату.
"Полиција и даље нема конкретне трагове о томе гдје се налази Мишел Х.", саопштила је полиција у Целеу у недјељу ујутру. Истовремено, полиција је објавила још двије фотографије нестале жене и надају се информацијама од јавности.
Мушкарац (46) из њеног круга познаника позвао је хитне службе око 3.30 сати у сриједу ујутру да пријави њен нестанак. Он је већ испитан и тренутно не постоји никаква сумња против њега.
Према ријечима полиције, Мишел, која је висока око 1.60 метара и мршава, истрчала је из свог стана. Траг крви почео је на степеништу на првом спрату зграде. Наставио се на тротоару, понекад у цик-цак обрасцу, као да је Мишел једва имала снаге да стоји. Нагло се завршио на раскрсници, преноси Телеграф.рс.
Траг крви простирао се на укупно 193 метра. Према полицији, Мишел је вјероватно била у "стању психолошке нелагодности".
Током протеклих неколико дана, полиција је спровела велику потрагу за 25-годишњом женом. Поред полицајаца, у потрази су учествовали пси трагачи, ронилачки тим, дронови и хеликоптер. Закључно са недјељом, полиција није имала конкретне трагове о томе гдје се налази нестала жена.
У вријеме нестанка, Мишел Х. је наводно била обучена потпуно црно - са јакном, мајицом, широким панталонама и црним ципелама.
