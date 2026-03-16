Шта нам звијезде данас доносе?

Извор:

Агенције

16.03.2026

07:17

Фото: pexels/Damir K

Доносимо вам комплетну астролошку прогнозу за понедјељак, 16. март 2026. године.

Ован

На послу вас на почетку седмице може сачекати задатак који захтијева брзу реакцију и добру организацију. Они који су слободни могу започети занимљив разговор с особом коју упознају кроз свакодневне обавезе. Они који су у везама могу очекивати кратак разговор с партнером о плановима за наредне дане. Потрудите се да не претјерујете с обавезама како бисте сачували енергију.

Бик

На послу ћете имати прилику да мирно и темељно завршите обавезе које су остале од прошле седмице. Они који су слободни могу упознати особу кроз пријатеље или заједничко друштво. Они који су у везама могу очекивати пријатан и опуштен разговор с партнером. Здравље је стабилно, али би вам пријало мало више кретања.

Близанци

На послу вам разговор с колегом може донијети корисну информацију која ће вам олакшати даљи рад. Они који су слободни могу започети дописивање с особом која им дјелује веома занимљиво. Они који су у везама могу очекивати више шале и ведре атмосфере с партнером. Могућ је благи ментални умор због много информација.

Рак

На послу ћете имати прилику да покажете стрпљење и посвећеност у рјешавању једног важног задатка. Они који су слободни могу упознати особу која дјелује озбиљно и искрено заинтересовано. Они који су у везама могу очекивати подршку партнера у вези с неком обавезом. Пријаће вам мирнији темпо током дана.

Лав

На послу је могуће да ћете добити прилику да изнесете своје мишљење или предложите рјешење за неки проблем. Они који су слободни могу привући пажњу особе која отворено показује интересовање. Они који су у везама могу очекивати спонтани договор за излазак с партнером. Енергија ће бити на добром нивоу.

Дјевица

На послу ћете се бавити организацијом и планирањем обавеза за наредне дане. Они који су слободни могу започети занимљив разговор с особом коју срећу у свакодневном окружењу. Они који су у везама могу очекивати мирнију и стабилну атмосферу с партнером. Потрудите се да направите кратку паузу током дана.

Вага

На послу вам разговор с колегом може помоћи да сагледате проблем из другачијег угла. Они који су слободни могу упознати занимљиву особу током дружења или краћег изласка. Они који су у везама могу очекивати потребу за више компромиса у односу с партнером. Здравље је стабилно.

Шкорпија

На послу ћете показати упорност у рјешавању задатка који захтијева више концентрације. Они који су слободни могу осјетити снажну привлачност према особи коју упознају изненада. Они који су у везама могу очекивати искрен разговор с партнером о некој важној теми. Енергија ће бити добра.

Стријелац

На послу вам нова идеја може отворити могућност за другачији приступ задацима. Они који су слободни могу упознати занимљиву особу током спонтаног сусрета. Они који су у везама могу очекивати ведру атмосферу и више смијеха с партнером. Имаћете потребу за више кретања.

Јарац

На послу ћете размишљати о дугорочним плановима и организацији наредних обавеза. Они који су слободни могу упознати особу која дјелује озбиљно и поуздано. Они који су у везама могу очекивати разговор с партнером о плановима за наредни период. Здравље је врло добро.

Водолија

На послу вам разговор или порука могу донијети идеју која ће вам помоћи да ријешите неки задатак. Они који су слободни могу упознати особу која дијели слична интересовања. Они који су у везама могу очекивати спонтану промјену планова с партнером. Енергија ће бити стабилна.

Рибе

На послу ћете добити инспирацију кроз разговор с колегама или новом информацијом. Они који су слободни могу започети пријатан разговор с особом која показује искрено интересовање. Они који су у везама могу очекивати више пажње и разумијевања у односу с партнером. Потрудите се да одвојите вријеме за одмор.

Прочитајте више

Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

2 ч

0
Више бањалучких насеља данас без струје

Бања Лука

Више бањалучких насеља данас без струје

2 ч

0
Сједница Колегијума Народне скупштине

Република Српска

Сједница Колегијума Народне скупштине

2 ч

0
Стевандић добио пријетње: "Бит ћеш смакнут"

Република Српска

Стевандић добио пријетње: "Бит ћеш смакнут"

2 ч

3

Више из рубрике

За само један знак ће 17. март бити најсрећнији дан: Стижу лијепе вијести

Занимљивости

За само један знак ће 17. март бити најсрећнији дан: Стижу лијепе вијести

14 ч

0
Нове ријечи: Знате ли шта су пресудник и дохватница

Занимљивости

Нове ријечи: Знате ли шта су пресудник и дохватница

16 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

За ове знакове слиједи судбински преокрет који се дешава једном у 100 година

18 ч

0
Универзум их награђује: Ова 4 знака чека талас изобиља

Занимљивости

Универзум их награђује: Ова 4 знака чека талас изобиља

22 ч

0

