Какво нас вријеме очекује данас?

АТВ
16.03.2026
У Републици Српској данас ће ујутро преовладавати ведро и свјеже вријеме, а понегдје уз ријеке могућа је пролазна магла.
Током дана очекује се сунчано и топло вријеме, уз постепено наоблачење које ће се ширити са југа и запада.
На појединим локалитетима облачност може условити слабу кишу или краћи локални пљусак, док ће у вечерњим часовима преовладавати облачно вријеме.
Бања Лука
Више бањалучких насеља данас без струје
Вјетар ће бити слаб до умјерен, углавном сјеверних и источних смјерова.
Минимална температура ваздуха кретаће се од 1 до 6 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима износити око -3 степена. Максимална дневна температура биће од 15 до 20 степени, а у планинским крајевима око 12 степени Целзијусових.
