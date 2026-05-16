Бивши министар здравља пикирао премијерско мјесто: Креће смјена Стармера

Аутор:АТВ
Коментари:0
Очекује се да ће бивши британски министар здравства и социјалне заштите из редова лабуриста Вес Стритинг наредних недјеља формално кренути у борбу за премијерску функцију и смену Кира Стармера, пише британски лист Гардијан.
Извори блиски бившем британском министру рекли су Гардијану да ће он пре формалног изазова Стармеру изложити своју визију Уједињеног Краљевства.
Они наводе да ће се Стритинг фокусирати на ближе везе са Европском унијом и на то да технолошке компаније буду одговорније за своје платформе.
Свијет
Стармер пред политичким сломом након побуне у влади
Стритинг је рекао да би Велика Британија требало да се поново придружи Европској унији, а излазак земље из ЕУ назвао "катастрофалном грешком".
Он сматра да би ближи односи са Европом помогли у обнови економије и трговине, и одбрани од пријетње коју представљају Русија и покрет "Америка на првом мјесту" , који подржава предсједника САД Доналда Трампа.
Бивши британски министар покренуо је оштар напад на премијера Стармера и његово вођство, за које каже да је угушило креативно политичко размишљање у влади.
Свијет
Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња
Стритинг је критиковао прве двије године лабуриста на власти, током којих је био на функцији министра, рекавши да су лабуристи "владу преузели неспремни у превише области" и да им "недостају јасна визија и правац".
Бивши министар Стритинг није једини потенцијални кандидат за Стармерово мјесто.
Могуће је да ће му главни конкурент бити начелник округа Шири Манчестер Ендру Бернам, чији партијски савезници кажу да ће он радити на томе да премијер постане прије јесење конференције лабуриста.
Свијет
Стармер одбацио позиве да поднесе оставку
Бернаму је Национални извршни одбор лабуриста јуче одобрио да се кандидује за мјесто у парламенту, што је предуслов да би могао да замијени Стармера.
Бернамов страначки савезник Џош Симонс је дан пре тога поднио оставку на мјесто у парламенту, након што су други могући кандидати за Стармерову замјену ове недјеље одустали од покретања процедуре.
Ако буде потврђен као избор лабуриста, Бернам ће прво морати да побиједи на изборима за парламент средином или крајем јуна у округу Шири Манчестер, где је на недавно одржаним локалним изборима странка Реформ, под вођством Најџела Фараџа, добила значајну подршку.
Допунски избори ће се највјероватније одржати 18. јуна, а неке од Бернамових присталица вјерују да ће му пут да постане премијер бити отворен прије летње паузе у парламенту, мада Гардијанови извори блиски Бернаму вјерују да он ипак размишља о ширем временском оквиру.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
1 ч0
Друштво
1 ч0
Сцена
2 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
21
59
21
57
21
52
21
44
21
22
Тренутно на програму