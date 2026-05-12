Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

12.05.2026 18:57

Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Британски премијер Кир Стармер и даље одбија да се повуче са функције, иако се побуна унутар Лабуристичке партије шири из сата у сат, а друштвене мреже његов политички опстанак претварају у интернет комедију.

Послије катастрофалних резултата лабуриста на локалним изборима, више од 80 посланика странке затражило је да Стармер поднесе оставку или да бар одреди датум одласка. Три младе министарке већ су напустиле владу, а британски медији пишу да су и поједини високи чланови кабинета приватно разговарали са премијером о "транзицији власти".

Ипак, Стармер је на сједници кабинета поручио да нема намјеру да оде. И Икс је експлодирао.

Колико му је стало да остане у Даунинг стриту 10, приказала је твитерашица кодног имена Лејен:

Његову одлуку да остане у премијерској резиденцији упркос свему пореде са талачком кризом, па је једна од објава илустрација на којој преговарач испред Даунинг стрита преко мегафона поручује: "Кире, спусти мачку и изађи напоље".

Поједини су завирили и како изгледа унутрашњост резиденције послије избора:

Иако лабуристи још не знају кога би умјесто Стармера, твитер армија је једногласна - глумца Хјуа Гранта и то разиграног као у филму "Уствари љубав":

Они који воле другачију филмску естетику, Стармера виде као Ходора из "Игре престола" - човјека који посљедњим атомима снаге покушава да задржи побуњене фракције унутар Лабуристичке партије да не преузму контролу.

А међу најдељенијим објавама је мем са Црним витезом из "Монти Пајтона", којим корисници исмевају Стармерово одбијање да поднесе оставку. Баш као што Црни витез одбија предају иако му у борби одсецају и руке и ноге, инсистирајући да је све "само огреботина", тако и Стармер поручује: "Нећу отићи".

Међу виралним објавама нашао се и мем из "Симпсонових", у којем Ралф Вигам уз нервозни осмијех говори: "У опасности сам". Корисници Икса тај кадар представљају као директан пренос Стармерове реакције на побуну унутар Лабуристичке партије.

Твитераши су се осврнули и на рапидан пад популарности послије локалних избора и све гласније захтјеве да поднесе оставку, па један од мемова приказује готово празан стадион као наводно окупљање Стармерових присталица пред кампању.

Стармер, бар за сада, нема намјеру да напусти премијерски трон, а чини се да ни твитераши нису ништа вољнији да га пусте на миру.

Ко ће дуже издржати?

(РТ Балкан)

