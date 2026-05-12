Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

Аутор:АТВ
Коментари:0
Британски премијер Кир Стармер и даље одбија да се повуче са функције, иако се побуна унутар Лабуристичке партије шири из сата у сат, а друштвене мреже његов политички опстанак претварају у интернет комедију.
Послије катастрофалних резултата лабуриста на локалним изборима, више од 80 посланика странке затражило је да Стармер поднесе оставку или да бар одреди датум одласка. Три младе министарке већ су напустиле владу, а британски медији пишу да су и поједини високи чланови кабинета приватно разговарали са премијером о "транзицији власти".
Ипак, Стармер је на сједници кабинета поручио да нема намјеру да оде. И Икс је експлодирао.
Колико му је стало да остане у Даунинг стриту 10, приказала је твитерашица кодног имена Лејен:
10 Downing Street tonight. pic.twitter.com/3Yv5vjhJsR— Leanne (@LeanneSpurs) May 11, 2026
Његову одлуку да остане у премијерској резиденцији упркос свему пореде са талачком кризом, па је једна од објава илустрација на којој преговарач испред Даунинг стрита преко мегафона поручује: "Кире, спусти мачку и изађи напоље".
Поједини су завирили и како изгледа унутрашњост резиденције послије избора:
Иако лабуристи још не знају кога би умјесто Стармера, твитер армија је једногласна - глумца Хјуа Гранта и то разиграног као у филму "Уствари љубав":
BREAKING: Centre Left Labour backbenchers reveal their choice to replace Starmer as Prime Minister pic.twitter.com/pb8eVJwBaH— Tom Jamieson (@jamiesont) May 12, 2026
Они који воле другачију филмску естетику, Стармера виде као Ходора из "Игре престола" - човјека који посљедњим атомима снаге покушава да задржи побуњене фракције унутар Лабуристичке партије да не преузму контролу.
At this point Keir Starmer is basically Hodor holdong back forces that will be even more destructive than himself.— JimmyRinse (@Jimmyrinse1) May 12, 2026
Pray for him, he's the hero we didn't want or ask for@RestoreBritain_ pic.twitter.com/x7FTUEhBQS
А међу најдељенијим објавама је мем са Црним витезом из "Монти Пајтона", којим корисници исмевају Стармерово одбијање да поднесе оставку. Баш као што Црни витез одбија предају иако му у борби одсецају и руке и ноге, инсистирајући да је све "само огреботина", тако и Стармер поручује: "Нећу отићи".
#TheBlackKnight— Carnival, Of The Left (@Carnival_Left) May 12, 2026
Sir Keir Starmer: "I will not walk away." pic.twitter.com/Ic47AwPqZj
Међу виралним објавама нашао се и мем из "Симпсонових", у којем Ралф Вигам уз нервозни осмијех говори: "У опасности сам". Корисници Икса тај кадар представљају као директан пренос Стармерове реакције на побуну унутар Лабуристичке партије.
LIVE KEIR STARMER REACTION pic.twitter.com/ireCyfGIyB— 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐅𝐆 ☭ ۞ 🇳🇬 (@gahpaxwelo) May 12, 2026
Твитераши су се осврнули и на рапидан пад популарности послије локалних избора и све гласније захтјеве да поднесе оставку, па један од мемова приказује готово празан стадион као наводно окупљање Стармерових присталица пред кампању.
Keir Starmer supporters waiting to get on the campaign trail. pic.twitter.com/rtuI8fTq9I— Brian Tweedale (@BrianHTweed) May 12, 2026
Стармер, бар за сада, нема намјеру да напусти премијерски трон, а чини се да ни твитераши нису ништа вољнији да га пусте на миру.
Ко ће дуже издржати?
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч5
Најновије
19
51
19
44
19
37
19
37
19
29
Тренутно на програму