Сједница СБ УН-а, Русија јасна: Шмит нема право да говори у име међународне заједнице

12.05.2026 16:13

Фото: Youtube / United Nations

У Њујорку је почела полугодишња дебата Савјета безбједности УН о БиХ, а на старту Русија се званично успротивила да се Кристијан Шмит обрати Савјету.

"Желимо званично да кажемо да се не слажемо са тим да се Шмит обрати, посебно као тзв. високи представник. Хоћемо да кажемо да Савјет безбједности није одбрио њега и није овлашћен да обавља дужност. Шмит никада није има и нема право да говори у име међународне заједнице, он може само да говори у лично име као држављанин Њемачке. Шмит је наводно одступио са позиције коју никада није ни имао", рекла је представница Русије.

Влада Републике Српске усвојила је 35. извјештај Савјету безбједности УН у којем је истакнута досљедна подршка Републике Српске Дејтонском споразуму и уставном поретку БиХ који је тим документом успостављен, а указано је на проблем да појединци у БиХ и ван ње не прихватају дејтонски компромис.

Република Српска је позвала Савјет безбједности УН и његове чланице да се заложе за досљедну примјену Дејтонског споразума, укључујући и поштовање права на самостално управљање, у складу са Уставом БиХ.

ОХР је објавио јуче да је Кристијан Шмит донио "личну одлуку" да напушта БиХ.

