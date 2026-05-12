Цвијановић: Ако је ОХР гаранција постојања неке земље онда та земља има мале изгледе за будућност

Сви се утркују у спекулацијама ко ће бити именован на позицију високог представника, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"И сви желе да буду они који кобајаги "највише знају" или су "најбоље обавијештени". Тиме се стиче лажна релевантност у свијету у којем свака вијест живи пар сати. Зашто би неко уопште био именован, кад је систем ОХР-овог дјеловања недемократски и апсолутно превазиђен. Ако је он гаранција постојања неке земље, како то неки кажу, онда та земља има мале изгледе за будућност", рекла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Цвијановић је упитала зашто би неко уопште и био именован, мада вјерује да хоће.
"Довољно је што постоји број 2 који, за разлику од Kристијана Шмита, није најавио повлачење, и који може водити послове на затварању једне тако монструозне креације, која је од замишљене пристојне међународне супервизије, постала диктаторска управа без упоришта у међународном или домаћем праву. Али, звиждук за почетак трке се већ чуо и многи су потрчали. Kо ће, и да ли ће истрчати, видјећемо. Углавном, о процедурама нико не прича. Али, и зашто би кад су у БиХ, а и кад је ријеч о БиХ, процедуре вазда биле злоупотријебљене", упитала је Цвијановић.
