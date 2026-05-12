Додик: Ако поново буду прекршене процедуре, високи представник неће имати подршку Српске

Аутор:АТВ
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да, ако поново буду прекршене све процедуре приликом избора високог представника, ко год да дође, неће бити признат од Републике Српске.
"У јавности се лицитира именима ко долази умјесто Шмита. Име је неважно, важан је мандат. Важна је процедура избора и потврђивања. Једна незаконитост не може се исправити другом. Антидејтонско понашање не може се исправити истим таквим, само са другим протагонистом", рекао је Додик.
Високи представник мора бити изабран на основу договора и компромиса потписница Дејтонског споразума и потврђен у Савјету безбједности УН, истиче Додик.
"Ко буде именован на тај начин и буде дjеловао у складу с мандатом, имаће сарадњу органа Републике Српске. ПИК је неформална група, категорија која не постоји у Дејтону и нема никакву надлежност.
Ако поново буду прекршене све процедуре, ко год да дође, неће бити признат од стране Републике Српске.
Нама су циљ мир, стабилност и поштовање Устава.
Ако је некоме циљ да настави с прављењем хаоса у БиХ, може то радити, али без нас", јасан је Додик.
