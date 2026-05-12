Милорад Додик: Независност Српске, ако Шмит наметне закон о "државној имовини"

Аутор:АТВ
Коментари:15
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас, да ће уколико Кристијан Шмит наметне закон о државној имовини, исти час бити донесена одлука о независности Републике Српске.
"Нећемо дозволити да се више ико бави са нама на тај начин. Шмитове одлуке морају бити поништене. Када се то заврши, Република Српска је спремна на разговоре и договоре у БиХ. Прије тога нећемо разговарати", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да је идентификација било ког Србина данас са БиХ равно издаји српских бораца који су дали животе за Републику Српску.
"Не може да опстане оваква накарадна БиХ, антидејтонска у којој нема ништа од онога што пише у Уставу", рекао је Додик.
Он сматра да ће муслимански политичари, заједно са странцима и дијелом, како каже, отпада из Републике Српске, поново покушати да укину Српску и окриве српски народ.
"Војска Републике Српске није извршила геноцид. То је подвала коју желе да наметну као предзнак и епитет српском народу. То је лаж коју су смислили пропагандисти који су хтјели да сахране историју српског народа кроз два свјетска рата", указао је Додик.
Он је истакао да Република Српска није заблуда, нити инат српског народа, због чега опстаје, јер је исконски народна.
"БиХ је данас Франкенштајн за српски народ која не може да подари ништа добро за Србе. Што дуже остајемо у БиХ, биће нам горе", рекао је Додик.
Он је навео да Република Српска неће да уђе ни у какав ратни сукоб, али да вјерује да ће цивилизовани свијет након глобалних нереда доћи у позицију да се обезбиједи право народа на самоопредјељење.
"Морамо да се окупимо око те идеје. Нема ниједног знака који би могао бити оптимистичан у нашем даљем останку у БиХ. БиХ је била експеримент у којем је заустављен развој Републике Српске и сви њени пројекти", истакао је Додик.
Он је подсјетио да је један муслиман зауставио отварање моста на Сави код Градишке којим Бањалука треба да се споји на ауто-пут Загреб-Београд, а у који је Република Српска уложила 35 милиона КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч13
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч1
Најновије
19
51
19
44
19
37
19
37
19
29
Тренутно на програму