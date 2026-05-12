Каран: Да није било јуначке српске војске, не би било ни снажне Српске

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да није било јуначке српске војске не би било ни снажне Републике Српске.
Каран је на свечаности у касарни "Козара" у Бањалуци, гдје је обиљежен Дан Војске Републике Српске /ВРС/, истакао да су се данас окупили са осјећањем дубоког поштовања према онима који су у најтежим тренуцима стали у одбрану свог народа и права Републике Српске да постоји.
"Ми се својих јунака сјећамо и памтимо их, али истовремено и потврђујемо нашу трајну обавезу да чувамо истину о одбрамбеном карактеру ВРС и великој жртви коју су поднијели њени припадници", поручио је Каран.
Он је истакао да је ВРС настала из потребе народа да заштити свој опстанак, слободу и своје институције у времену великих страдања и неизвјесности.
"У темеље Српске уграђени су животи 26.048 јунака, који су бранили право српског народа на слободу, државу и достојанствен живот", нагласио је Каран, преноси Срна.
Он је истакао и трајну захвалност инвалидима, породицама погинулих бораца и свим људима који су поднијели терет ратних година.
"Њихова жртва обавезује нас да Републику Српску чувамо мудро, одговорно и достојанствено, свјесни да слобода никада није била поклоњена, већ изборена кроз велике жртве", навео је Каран.
Каран је поручио да Трећи пјешадијски /Република Српска/ пук данас часно и достојанствено баштини традицију ВРС.
"Чувајући њено славно име, њене обичаје, славу и обиљежја припадници овог пука чувају и успомену на генерације бораца које су стварале и браниле Републику Српску", напоменуо је Каран.
Обавеза свих у Српској, каже Каран, данас није само да се памте, већ да се сачувају мир и створе услове за напредак без одрицања од свог идентитета, историје и права.
"У времену бројних изазова, политичких притисака и покушаја оспоравања надлежности Републике Српске, морамо показати мудрост, одговорност и јединство. Морамо наставити да говоримо о страдању српског народа и да млађе генерације учимо колико је скупо плаћена слобода коју данас имамо", рекао је Каран.
Предсједник Српске је указао да народ који изгуби своју историју, ризикује да изгуби своју будућност.
Он је нагласио да се данас са поносом може рећи да Република Српска има снагу да чува своју стабилност и институционални капацитет.
"Та снага произилази, прије свега, из народа који вјерује у Српску, поштује њену историју и жели да она буде мјесто сигурног и достојанственог живота за све њене грађане", закључио је Каран.
