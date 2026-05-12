Деђански: Русија ће вјероватно тражити повлачење Шмитових наметнутих одлука

Аутор:АТВ
Коментари:0
Политички аналитичар Стевица Деђански оцијенио је да након повлачења Кристијана Шмита треба очекивати да Русија потегне питање повлачења Шмитових наметнутих одлука.
Деђански сматра да је реално то да се деси након састанка делегације Републике Српске са предсједником Русије Владимиром Путином у Москви.
"Мислим да то неће имати ефекта у смислу да то неко званично повуче. Али, добро је да се то учини, јер ће у наредном периоду бити јако битно да се види да смо то урадили", рекао је Деђански за Срну.
Према његовој оцјени, друга важна ствар је да се показало да су Република Српска и српски народ чували Дејтонски мировни споразум, а тиме и јединствену БиХ, а да човјек који је сам себе звао високи представник сада одлази, тако да неће имати коме ни да поднесе оставку.
"То је парадокс који је направљен кршењем међународног права", указао је Деђански.
Он је истакао да је трећа битна ствар то што Шмитов случај показује шта се дешава када Нијемци крену да нападају Србе.
БиХ
Калабухов: Дошло вријеме за затварање ОХР-а
"Они са ових простора одлазе понижени, а и случај самозваног високог представника који одлази је на том фону", рекао је Деђански.
Он сматра да о Шмиту након његовог повлачења не треба пуно расправљати, већ гледати ко ће доћи као сљедећи.
"Треба видјети да ли ће високи представник бити изгласан у Савјету безбједности УН и како ће бити изгласан. Међутим, ми нажалост нисмо имали добра искуства ни са онима који су били легитимни", подсјетио је Деђански.
Према његовим ријечима, уз промјену геополитике, добре дипломатске односе са Русијом и Кином, који се развијају и са Америком, Срби можда могу да очекују повољнији став.
"Можемо очекивати и боље уважавање међународног права, а првенствено поштовање Дејтонског споразума, на шта и Република Српска и Србија стално позивају", нагласио је Деђански.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
55 мин0
Република Српска
59 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
14
07
14
02
13
57
13
55
13
53
Тренутно на програму