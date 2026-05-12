Калабухов: Дошло вријеме за затварање ОХР-а

АТВ
12.05.2026 13:18

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов изјавио је да је одласком Кристијана Шмита напокон дошло вријеме за затварање ОХР-а, те да се након тога домаћи актери требају договорити о приоритетима за развој БиХ.

Калабухов је најавио да ће позиција Русије по питању БиХ бити изнесена на данашњој дебати Савјета безбједности УН.

Он је истакао да се позиције морају кристализовати и да ОХР са свим овлаштењима не може бесконачно да егзистира.

- Ту има и једна врста парадокса и контрадикторности, а то је да нема говора о суверенитету БиХ док је присутан ОХР - оцијенио је руски амбасадор.

Он је указао и на неке тезе припремљене за данашњу сједницу Савјета безбједности у којима се наводи да се "ситуација у БиХ погоршала".

- Питање је да ли се такав наратив намјерно креира због даљег останка ОХР-а или су људи који су радили у ОХР-у толико неквалификовани да су довели до такве ситуације - рекао је Калабухов.

Он сматра да се након 30 година постојања ОХР-а могло очекивати да ураде све што је требало и да БиХ заврши са међународним протекторатом.

Подсјетио је да је за вријеме Шмита дошло до дестабилизације унутар међународне заједнице и политичких прилика у БиХ, на шта је Русија упозоравала прије пет година када је дошао такозвани високи представник.

Калабухов је напоменуо да Русија никада није признавала Шмита као високог представника, нити јој је било интересантно шта је причао и радио.

Одговарајући на питање да ли ће руска страна учествовати у именовању будућег високог представника, Калабухов је рекао да ће можда бити неких преговора унутар међународне заједнице, подсјетивши да је и предсједник Милорад Додик навео да Република Српска, као једна од потписница анекса Дејтонског споразума, мора партиципирати у избору.

- Видјећемо шта ће се десити, али базична процедура је позната - према Дејтонском споразуму Управни одбор ПИК-а може само номиновати кандидатуру, али посљедњу ријеч има Савјет безбједности који мора одборити ту кандидатуру - истакао је Калабухов за Срну.

Он је закључио да се више не морају постављати услови за затварање ОХР-а, те да се политички представници у БиХ морају сами договорити о приоритетима развоја БиХ.

Из ОХР-а је јуче саопштено да је Кристијан Шмит донио личну одлуку да напушта БиХ.

