Полиција је идентификовала пет особа који су, током свадбеног весеља, пуцали из пиштоља у порти храма у Источној Илиџи и против њих ће бити поднесене прекршајне пријаве.
У ПУ Источно Сарајево наводе да су оперативним радом дошли до сазнања да је више особа током свадбеног весеља пуцало из ватреног оружја у дворишту цркве. Утврђено је да се ради о В.Ј., Д.Г., Н.Б., Н.Т. сви из Источног Новог Сарајева и Ј.П. из Источне Илиџе.
”На основу наредебе Основног суда у Сокоцу, а уз сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево извршени су претреси кућа, возила и помоћних објекта које користе наведена лица, којом приликом су пронађени гасни пиштољи”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Додају да ће након документовања предмета против наведених бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка, за почињене прекршаје из Закона о јавном реди и миру и Закона о оружју и миницији Републике Српске.
