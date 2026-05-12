Logo
Large banner

Пуцали из пиштоља у порти храма

Аутор:

АТВ
12.05.2026 13:55

Коментари:

0
Пуцали из пиштоља у порти храма

Полиција је идентификовала пет особа који су, током свадбеног весеља, пуцали из пиштоља у порти храма у Источној Илиџи и против њих ће бити поднесене прекршајне пријаве.

У ПУ Источно Сарајево наводе да су оперативним радом дошли до сазнања да је више особа током свадбеног весеља пуцало из ватреног оружја у дворишту цркве. Утврђено је да се ради о В.Ј., Д.Г., Н.Б., Н.Т. сви из Источног Новог Сарајева и Ј.П. из Источне Илиџе.

”На основу наредебе Основног суда у Сокоцу, а уз сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево извршени су претреси кућа, возила и помоћних објекта које користе наведена лица, којом приликом су пронађени гасни пиштољи”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Додају да ће након документовања предмета против наведених бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка, за почињене прекршаје из Закона о јавном реди и миру и Закона о оружју и миницији Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Свадба

гасни пиштољ

Источна Илиџа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

Хроника

Полио се бензином и запалио се: Настрадао мушкарац код Чачка

5 ч

0
Полицајцима показао лажну возачку дозволу, одмах ухапшен

Хроника

Полицајцима показао лажну возачку дозволу, одмах ухапшен

6 ч

0
Хапшење у акцији "Ватрогасац"

Хроника

Акција ”Ватрогасац”: Ухапшени полицајац и ватрогасац, заплијењена већа количина оружја!

6 ч

6
Полиција Србија

Хроника

Ужас у Србији: Мушкарац се полио бензином у аутомобилу и запалио?

7 ч

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner