Ужас у Србији: Мушкарац се полио бензином у аутомобилу и запалио?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Током дана на магистралном путу Чачак – Пожега у мјесту Паковраће дошло је до тешке саобраћајне незгоде када се према првим незваничним информацијама, мушкарац у аутомобилу се полио бензином и запалио.
- Возило дациа се брзо претворило у буктињу. Ватрогасци су стигли на лице мјеста и успјели да извуку мушкарца, који је након тога транспортован у Општу болницу.
Љубав и секс
Ево зашто у широком луку требате заобилазити ''мамине синове''
Како се незванично могло чути од људи који су били ту, мушкарац се полио бензином након што је пријављен за породично насиље.
Да ли је у питању лажно пријављивање па га је то погодило или не... не знамо о томе ништа, каже за РИНУ један од очевидаца.
Република Српска
Минић: Шмит штетним дјеловањем уназадио БиХ, поништити његове одлуке
Општа болница у Чачку још увијек се није оглашавала поводом његовог здравственог стања.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
07
14
02
13
57
13
55
13
53
Тренутно на програму