Преминуо протојереј Богдан Стјепановић

Протојереј-хаџи Богдан Стјепановић је преминуо, а вијест о његовој смрти са великом тугом подијељена је на друштвеним мрежама.
Са неизмјерном тугом и болом јављамо да је преминуо наш вољени супруг, отац, свештеник, протојереј-хаџи Богдан Стјепановић. Нека му Господ подари вјечни мир, а нама снагу да издржимо овај губитак – наведено је у објави.
Из породице су саопштили да ће јавност о времену опијела и сахране бити накнадно обавјештена, преноси МојаБијељина.
Отац Богдан водио је тешку битку са здравственим проблемима због чега му је била потребна трансплантација јетре, која је обављена у марту ове године у Истанбулу након што му је дио тог органа донирао колега свештеник Дарко Перић из Пилице.
