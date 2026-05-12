Разбијен ланац проституције: У Србији ухапшено више особа

По налогу Јавног тужилаштва за организовни криминал у сарадњи са полицијским службеницима Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против организованог криминала, Одјељења за сузбијање трговине људима и кријумчарења људи, данас је на територији Београда, Крагујевца и Рашке лишено слободе пет лица.
Ухапшеи су припадици организоване криминалне групе, која су у периоду од новембра 2025. године до маја ове године организовала посредовање у вршењу проституције више особа женског пола на територији Града Београда.
Слободе су лишени: Д.Н., К.А., И.Д., З. М. и В.А. јер постоје основи сумње да су припадници ове организоване криминалне групе у поменутом периоду најпре оглашавали услуге проституције на итернет страници www.seksiadresar.com, потом договарали врсту, цијену и локацију пружања сексуалне услуге, а затим организовали и превоз и предају особа женског пола корисницима услуга на територији Београда.
Половину новца су задржавале женске особе, које су пружале сексуалне услуге, док су другу половину дијелили припадници организоване криминалне групе. Цјеновник пружања сексуалних услуга износио је од 80 до 150 евра.
Припадницима ове организоване криминалне групе се ставља на терет да су извршили кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела из ч.л 346 а у вези кривичног дела посредовање у вршењу простуитуције.
Лица ће уз кривичну пријаву, којом је обухваћено и лице М.В., а које се тренутно налази у притвору због извршења другог кривичног дјела бити уз кривичну пријаву спроведена у просторије Јавног тужилаштва за организовани криминал након чега ће бити саслушана.
