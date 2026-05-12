Пијан шетао улицом са бомбом у руци

Полиција је ухапсила лице из Челинца чији су иницијали Б.К. јер је шетало улицом у Зворнику са бомбом у руци, саопштено је из зворничке Полицијске управе.
Након дојаве полицији, Б.К. је ухапшен због сумње да је починило кривично дјело недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Након хапшења алко-тестом је утврђено да има 1,26 промила алкохола у крви.
О свему је обавијештено надлежно тужилаштво.
