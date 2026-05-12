Хорор у Шпанији: Родитељи годинама држали дјецу затворену

Њемачки супружници Кристијан Стефен (53) и Мелиса Ен Стефен (48), који живе у Шпанији, ухапшени су јер су држали дјецу затворену чак четири године.
Испоставило се да су дјеца била затворена у кући између децембра 2021. и априла 2025. године - нису ниједном изашла напоље.
Истражитељи су описали кућу као „кућу ужаса“, пуну смећа, лијекова и маски, и напоменули су да су дјеца била приморана да носе маске и пелене, чак и када им нису биле потребне.
Дјеца наводно нису напуштала свој дом нити су имала контакт са другима - чак ни путем медија - током цијелог овог четворогодишњег периода. Показивали су симптоме развојних проблема, укључујући криве ноге, погрбљена леђа, лошу контролу бешике и цријева и страх од спољашњости.
Истражитељи су такође пронашли узнемирујуће илустрације дјеце на унутрашњој страни њихових креветића, које приказују чудовишта са назубљеним зубима.
Званичници сугеришу да су родитељи патили од екстремног синдрома анксиозности изазваног Ковидом, што је очигледно стварност.
Кристијан и Мелиса Стефен осуђени су на по двије године и 10 месеци затвора, пошто су обојица проглашени кривима за насиље у породици, уобичајено психолошко злостављање, напуштање деце и незаконито притварање.
Наводно су се тужиоци надали да ће супружнике затворити до 25 година, али је судија узео у обзир њихово ментално стање и „синдром анксиозности изазван COVID-om“ од којег су обоје патили. Иако звучи као да су можда били психопате које су злостављале чак и прије, а то је био само изговор да оправдају свој третман дјеце.
Судија је забранио родитељима да виђају или комуницирају са својом дјецом док не напуне 18 година.
У међувремену, дјеца остају у установи за малолетнике у Кнежевини Астурија, гдје примају интензивну психолошку његу и физикалну терапију како би се исправили проблеми изазвани годинама заточеништва, попут скелетних деформација и тешке социјалне анксиозности, преноси Ало.
