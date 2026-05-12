Због хантавируса 12 запослених у холандској болници смјештени у карантин

12.05.2026 07:59

Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Peter Dejong

Због могуће инфекције хантавирусом 12 запослених у болници Радбауд у холандском граду Најмегену смјештено је у карантин због неадекватних безбједносних мјера, пренијели су данас холандски медији.

Дванаесторо запослених у болници Радбауд било је укључено у случај једног пацијента - путника крузера "Хондиус" који је био позитиван на хантавирус, преноси "НЛ Тајмс".

Радници у болници нису поштовали строги протокол приликом руковања крвљу и урином зараженог пацијента.

Упркос ниском ризику од инфекције, радници ће због предострожности остати у карантину шест недјеља, саопштено је у понедјељак из болнице Радбауд без навођења да ли су угрожене особе медицинске сестре, болничари, љекари, студенти медицине или заузимају неке друге позиције.

Три особе су умрле од хантавируса након недавне епидемије међу 147 путника и чланова посаде на путничком броду који је пловио под холандском заставом.

Двије жртве су идентификоване као брачни пар из холандске регије Фризија, док је трећа пријављена као Нијемица.

До сада је најмање седам особа позитивно тестирано на хантавирус, а за неколико других се сумња да су носиоци инфекције.

(Телеграф.рс)

