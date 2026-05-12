Црногорац ухапшен у Италији због двоструког убиства

АТВ

АТВ
12.05.2026 07:45

Фото: Ron Lach/Pexels
Фото: Ron Lach/Pexels

Црногорски држављанин чији су иницијали М.Б. /33/, високорангирани члан организоване криминалне групе, ухапшен је у италијанском граду Римини у оквиру међународне акције кодног назива "Смит".

За овим држављанином Црне Горе међународне потјернице су расписали Интерпол Подгорица и Беч због убиства и покушаја убиства, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Црна Гора расписала је међународну потјерницу за М.Б. по налогу Вишег суда у Подгорици, ради вођења кривичног поступка због стварања криминалне организације, убиства и недозвољеног држања оружја и експлозивних материја.

Он се сумњичи да је у Херцег Новом, као члан криминалне организације убио Шћепана Рогановића.

Аустријске власти га потражују због сумње за убиство и покушај убиства.

Према наводима тужилаштва у Бечу, М.Б. се терети да је у центру главног града Аустрије убио Владимира Рогановића, док је једну особу тешко ранио.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

