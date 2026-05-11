Трамп на ивици одлуке: Разматра нове ударе на Иран?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састаће се данас са тимом за националну безбједност како би размотрио даљи ток рата са Ираном, укључујући и могућност наставка војних напада како би извршио додатни притисак на Исламску Републику.
Према наводима извора Axios-a, Трамп жели постизање споразума којим би се окончао сукоб, али одбијање Ирана да прихвати кључне америчке захтјеве и изостанак значајних уступака у вези са нуклеарним програмом поново отвара опцију војне интервенције.
Према наводима америчких званичника, Трамп разматра и опцију ограничене војне акције како би појачао притисак на Техеран и приморао га на уступке у вези са нуклеарним програмом.
"Мислим да сви знамо у ком правцу ово иде", рекао је један амерички званичник.
Једна од опција која се разматра јесте и наставак операције "Пројекат слобода", односно заштите бродова у Хормушком мореузу, која је недавно привремено обустављена, преноси Танјуг.
Свијет
Да ли ће Доналд Трамп ићи у Русију? Огласили се из Кремља
Друга могућност укључује наставак бомбардовања преосталих циљева у Ирану које америчка војска до сада није погодила.
Израелска влада, према наводима извора, залаже се да Трамп одобри операцију специјалних снага ради преузимања иранских залиха обогаћеног уранијума, али америчка страна изражава опрез због високог ризика такве акције.
Додатни фактор у одлучивању америчког предсједника је његова предстојећа посјета Кини ове недјеље, истиче Аксиос Трамп би требало да отпутује у сриједу и врати се у петак, а према наводима званичника, мало је вјероватно да би прије повратка донио одлуку о војној акцији против Ирана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Свијет
3 ч0
БиХ
3 ч3
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
23
06
22
48
22
38
22
30
22
29
Тренутно на програму