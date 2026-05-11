Да ли ће Доналд Трамп ићи у Русију? Огласили се из Кремља

Позив америчком предсједнику Доналду Трампу да посјети Русију и даље је отворен, руски лидер Владимир Путин увијек ће га радо дочекати у Москви, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Да, наравно. Не сумњам да ће руском предсједнику бити драго да дочека свог америчког колегу у Москви. Он му то говори сваки пут када разговарају телефоном - рекао је Песков, одговарајући на питање новинара, преноси Спутњик.
Песков је додао да у билатералним односима између Русије и Сједињених Америчких Држава нема напретка.
- Не заборавимо да немамо никакав напредак у билатералним односима; они су и даље на нули - истакао је портпарол.
Према његовим ријечима, кораке морају да предузму Сједињене Америчке Државе.
- Они те кораке за сада не предузимају - оцијенио је он.
Песков је, истовремено, напоменуо да Москва очекује да ће наставити контакте са специјалним изаслаником предсједника САД Стивом Виткофом.
Средином августа 2025. године, одржан је самит у војној бази код Енкориџа на Аљасци. Руски и амерички лидер тада су разговарали око три сата, укључујући и насамо у лимузини америчког предсједника на путу до главног мјеста самита, као и мањи састанак "три на три" са помоћницима и шефовима дипломатских мисија.
Путин и Трамп посљедњи пут су разговарали телефоном 29. априла, када је руски предсједник обавијестио свог колегу о спремности да прогласи прекид ватре током прославе Дана побједе.
