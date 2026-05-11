Расте број зарађених хантавирусом, Францускиња у тешком стању

11.05.2026 16:18

Фото: Tanjug/AP/Misper Apawu

У ажурираном извјештају Свјетске здравствене организације (СЗО) данас је наведено да је до сада пријављено девет случајева заразе хантавирусом, без података о броју заражених у Сједињеним Америчким Државама.

До сада је пријављено девет случајева хантавируса, од чега је седам потврђено у овом таласу епидемије. Овај број је за један већи од броја у претходној верзији извјештаја. Најновији случај је потврђен у Француској наводи се у саопштењу СЗО, преноси Скај њуз.

Француска министарка здравља Стефани Рис изјавила је раније данас да се једна жена лијечи у болници и да јој се стање погоршало након повратка са Тенерифа и позитивног теста на вирус.

Скај њуз указује да овај број не укључује податке о зараженима наведене у синоћном извјештају америчких здравствених званичника, према којима је један Американац имао “благо позитиван” тест на вирус, али без симптома инфекције.

Та особа је била међу 17 Американаца који су били на броду “МВ Хондиус” и јутрос се вратили у САД.

