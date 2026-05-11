АТВ
11.05.2026 17:16

КК Партизан нашао страшно појачање

Армони Брукс, кошаркаш миланске Олимпије, налази се на радару КК Партизан, а црно-бијели су започели су преговоре у вези са његовим ангажманом.

Како јавља Моцарт спорт, клуб из Хумске је направио и конкретне потезе, одавно је ступио у контакт са играчем, започео преговоре који иду у добром смјеру.

Додаје се да је Партизан још почетком априла мјесеца успоставио прве контакте када је претраживао тржиште.

"Тада се распитивао из за Тимотеа Лувавуа, који је тражио превисоку плату да би био узет у разматрање. Како сада ствари стоје, преговори са Бруксом иду у позитивном смјеру, али никакве званичне информације неће изаћи докле год буде трајала сезоне, као што је случај са Кајлом Олманом, који је додуше у потпуности договорен и биће дио црно-бијелог табора наредне сезоне", пише Моцарт спорт.

Бруксу истиче уговор са Олимпијом из Милана, а минуле сезоне у Евролиги Брукс је у просјеку биљежио 13,1 поен и 3,5 скока уз одличних 41,6 одсто за три поена, притом наступивши на свих 38 утакмица.

