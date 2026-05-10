КК Радник: Захвалност премијеру Минићу и ресорном министарству

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркашки клуб "Радник", из Бијељине, након великог успјеха и освајања титуле вицешампиона Републике Српске, упутио је захвалност предсједнику Владе Српске, Сави Минићу, Министарству породице, омладине и спорта Српске и некадашњем играчу овог клуба Александру Ђурђевићу, који су обезбиједили финансијска средства, да би "Радник" могао одиграти финале првенства.
"Без разумијевања и новца, који су нам ови људи донирали, не бисмо се могли такмичити у завршници и освојити сребро. Зато смо свима њима веома захвални, јер су препознали наш огроман труд, вољу и жељу да издржимо до краја, у скоро немогућим условима", поручили су из бијељинског клуба.
Додају да је њихов резултат утолико значајнији, јер су читаву сезону играли без финансијске подршке. "Читаву сезону наши играчи и стручни штаб нису примили ниједну плату, а дуговања према њима нису измирена ни за прошлу годину, у цјелости. Имајући то у виду, наш успјех је доказ да су заједништво, упорност и љубав према кошарци и клубу, превазишли оквире могућег и зато је наше сребро сјајније од злата", поносни су вицешампиони Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
2 д0
Кошарка
6 д0
Кошарка
1 седм0
Кошарка
1 седм0
Најновије
Тренутно на програму