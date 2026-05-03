Шта је труло у Денверу? "Забили су нож у леђа Николи Јокићу"

03.05.2026 09:08

Фото: Tanjug / AP / Matt Krohn

Денвер је од старта шампионске трке важио за једног од фаворита за титулу, а избламирали су се Нагетси толико да онај ко има образа неће смјети главу да подигне пред Николом Јокићем.

Пали су Нагетси кад нису смјели у гротлу арене у Минеаполису. Тимбервулвси су играли без повријеђених Донтеа Дивинћенца и Ентонија Едвардса, била је то идеална шанса да се дотуче десетковани противник, а онда у "Бол арени" пред својим навијачима у седмом мечу избори наредна рунди плеј-офа.

Истина, није био ни Денвер на броју, без Ерона Гордона и Пејтона Вотсона, мада ни близу као противник, али умјесто мајсторице, услиједила је шамарчина, послије које ће данима образи да бриде.

Није проблем у повредама

Међутим, дјелује да проблем Денвера нису толико биле повреда колико гомила незаинтересованих играча око Николе Јокића.

Без живота, крви, жеље да се боре за седми меч. Да је нешто труло у свлачионици видјели смо када се Никола Јокић, који је у шестом мечу играо чак 43 минута, убацио 28 поена, уз 10 асистенција и девет скокова, "закачио" са Џејленом Кларком.

Јасно је да је епизодиста Минесоте имао само један задатак, да избаци Јокића из такта, а Србин је насео пошто му је прекипјело након што је ко зна који пут повукао за дрес, а судије се правиле блесаве. Српски центар је одгурнуо Кларка, па су га експресно окружила чак четворица играча Минесоте, чекали су тај моменат као "запете пушке".

Јокић сам, без помоћи саиграча

С друге стране, Јокић је био сам, без помоћи саиграча, ниједног играча из редова Нагетса није било, док није дотрчао Тим Хардавеј Џуниор. И играчи Минесоте си видјели да Денвер није тим, не кидише се тек тако на прву звијезду тима, најбољег играча лиге.

Јасно је и њима било да Нагетсе не занима шта се дешава, без проблема су пустили "вукове" да растргну Јокића, док су они зверали унаоколо као да се апсолутно ништа не дешава.

И тада је било јасно колико Николу Јокићу финалу на паркету Ерон Гордон. Да му чува леђа када "звијери" кидишу на њега. Јасан је био Ерон Гордон послије туче Никола Јокића и Џејдена Мекданијелса у четвртом мечу, није довео у питање потез саиграча, него је 100 одсто био уз Николу. Тренутак када нико осим Хардавеја не прискачу у заштиту Јокића док чопор "вукова" намјерава да га растргне потврда је да се Денвер давно распао, да нема хемије у свлачионици и да ово дефинитивно није тим који је Никола прижељкивао на крају прошле сезоне, тим који може, који је кадар да се бори за титулу.

Ремонт током љета?

Слиједи озбиљан посао за Денвер током љета, питање је ко ће осим Николе Јокића остати у екипи. Џамал Мареј има уговор на четири године од 208 милиона долара, Кристијан Бран је прије годину дана поптисао петогодишњи уговор на 125 милиона, уговор Ерона Гордона је 133 милиона на четири године, а Камерона Џонсона 94, милиона. Није немогуће да неко буде трејдован, а тржишту је за сада најинтересантнији Пејтон Вотсон, млади крилни кошаркаш (23) кога чека плата од 11,2 милиона долара и статус ограничено слободног агента на љето.

(Спортињо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

