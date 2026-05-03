Велики преокрет Филаделфије, Бостон завршио учешће у плеј-офу НБА

34 & 12 FROM JOEL EMBIID.

30 & 11 FROM TYRESE MAXEY.

SIXERS WIN GAME 7.



They are just the 3RD DUO in NBA history to each record 30+ PTS & 10+ REB in a Game 7 🚨



The others?



Kobe Bryant & Shaquille O'Neal (2002)

Dolph Schayes & George Yardley (1959)