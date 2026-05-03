Велики преокрет Филаделфије, Бостон завршио учешће у плеј-офу НБА

АТВ
03.05.2026 08:29

Фото: Tanjug / AP / Jim Davis

Кошаркаши Филаделфија севентисиксерса пласирали су се у полуфинале Источне конференције, пошто су у седмој утакмици савладали Бостон селтиксе резултатом 109:100 и тако комплетирали велики преокрет након заостатка од 3:1 у серији.

Филаделфију је до побједе предводио Џоел Ембид са 34 поена, 12 скокова и шест асистенција, док је Тајрис Мекси додао 30 поена, 11 скокова и седам асистенција. Запажени су били и Ви-Џеј Еџкомб са 23, као и Пол Џорџ са 13 поена.

Као седми носилац, Филаделфија ће у другој рунди гостовати код екипе Њујорк никса, а први меч на програму је у понедељак.

Сиксерси су тек други пут у историји франшизе славили у седмој утакмици на гостујућем терену, а претходни пут то су учинили још 1982. године. Уједно, ово представља и својеврсну реванш за пораз од Бостона у седмој утакмици плеј-офа 2023. године.

Ембид, који се у серију укључио тек од четврте утакмице након операције слијепог цријева, исписао је историју као први играч који је у једној плеј-оф серији постигао 100 поена, иако је пропустио прва три меча. Он и Мекси постали су тек трећи тандем у историји лиге који је у седмој утакмици забиљежио најмање 25 поена, 10 скокова и пет асистенција.

У редовима Бостона најефикаснији је био Џејлен Браун са 33 поена и девет скокова, док је Дерик Вајт додао 26 поена уз пет тројки. Нимијас Кета уписао је 17 поена и 12 скокова, али су Селтикси поново имали проблема у шуту за три поена (13/49).

Бостон је наступио без Џејсона Тејтума, који је непосредно пред почетак меча отпao због проблема са кољеном, што се значајно одразило на игру домаћина.

Филаделфија је контролисала ток утакмице током готово читавог сусрета и није била у вођству само 31 секунд. Предност од пет поена на полувремену повећана је на максималних 18 у трећој четвртини.

Селтикси су у посљедњој дионици пришли на поен заостатка (92:91), али су гости у завршници били сигурнији. При резултату 101:98, Мекси је погодио важно полагање, а затим и слободна бацања за недостижну предност.

Бостон је овим поразом забиљежио најранију елиминацију из плеј-офа још од сезоне 2020/21, а уједно је прекинут низ у ком је имао скор 32-1 када би повео 3:1 у серији.

(РТС)

