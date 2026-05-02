Званично: Калинић суспендован, остали актери туче добили новчане казне

02.05.2026 15:50

Фото: x / Arena sport

Дисциплински судија Кошаркашке лиге Србије (КЛС) Бојан Вељковић саопштио казне за актере инцидента на мечу КК Златибор - КК Црвена звезда.

Како се наводи, играчи Златибора Матеј Чибеј, Стефан Савић и Теренс Кристофер Хантер Вилфрид кажњени су са по 120.000 динара због учествовања у тучи.

КК Златибор ће морати да плати укупно 312.800 динара због неспортског понашања функционера, бацања предмета на терен и техничких грешака клупе.

Никола Калинић кажњен је са двије утакмице суспензије и са 840.000 динара због учествовања у тучи, као један од главних актера инцидента.

Дејан Давидовац и Ебука Изунду такође су "ударени по џепу" и мораће да плате по 120.000 динара због учешћа у сукобу, док је Црвена звезда додатно кажњена са 8.400 динара због техничке грешке клупе, преноси б92.

Подсјећамо, дуел у Чајетини је обиљежио велики инцидент, када је дошло је до туче између Николе Калинића и Матеја Чибеја, када је кошаркаш Звезде песницама ударио Словенца.

Било је прекида, искључења и огромне тензије на паркету, у свему томе су суделовали поменути играчи који су кажњени одлуком КЛС, а све то се касније пренијело и на трибине, када је Калинић сукоб наставио са навијачима послије меча.

Ова казна значи да ће Калинић пропустити наредна два меча, један у четвртфиналу, који се игра у недјељу 3. маја и други у евентуалном полуфиналу и то значи да ће на располагању Саши Обрадовићу бити и у потенцијалном финалу КЛС.

