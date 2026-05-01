Скандал на мечу! Калинић песницом ударио играча Златибора

01.05.2026 20:37

Кошаркаши Златибора савладали су Црвену звезду резултатом 94:89 у оквиру другог меча четвртфинала Суперлиге Србије и тако поравнали серију на 1:1, те изборили мајсторицу.

Међутим, од саме сензације у резултатском смислу, већа срамота су немиле сцене које су виђене на самом крају треће дионице, када је дошло до велике туче гдје је главни актер био Никола Калинић.

У једном моменту су се Матеј Чибеј и Никола Калинић нашли у дуелу, па су пали заједно. Калинић га је потом обухватио ногама и није му дао да устане, након чега је овај кошаркаш пао преко Калинића, а он га је окренуо и ударио песницом.

То се јасно могло видјети, након чега су дотрчали и остали играчи.

Дошло је до опште туче на терену, у којој су учествовали и играчи, али и стручни штабови.

Судије су одмах прекинуле игру и морале су да реагују. Они су одлучили да искључе и Калинића и Давидовца и Изундуа из Црвене звезде, који су били главни актер.

Снимак туче можете погледати у наставку текста.

