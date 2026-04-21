Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

АТВ
21.04.2026 22:45

Фото: Танјуг/АП

Кошаркаши Црвене звезде завршили су учешће у Евролиги након што су поражени од Барселоне у гостима са 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21).

Звезда је имала пуно грешака што је Барселона искористила и практично држала конце утакмице од почетка до краја

Мекинтајер је у тиму Звезде постигао 19 поена, Батлер 16, а Нвора 11.

Код домаћина по 22 поена су постигли Пантер и Клајбурн, а двоцифрен је био и Саторански са 11 поена.

Звезда је поновила резултат из прошле сезоне, када је завршила као десета, а потом испала у првој рунди плеј-ина.

Барселона ће у другом кругу плеј-ина покушати на гостовању Монаку да се домогне четвртфинала плеј-офа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

