Црвена звезда завршила учешће у Евролиги

Аутор:АТВ
Кошаркаши Црвене звезде завршили су учешће у Евролиги након што су поражени од Барселоне у гостима са 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21).
Звезда је имала пуно грешака што је Барселона искористила и практично држала конце утакмице од почетка до краја
Мекинтајер је у тиму Звезде постигао 19 поена, Батлер 16, а Нвора 11.
Код домаћина по 22 поена су постигли Пантер и Клајбурн, а двоцифрен је био и Саторански са 11 поена.
Звезда је поновила резултат из прошле сезоне, када је завршила као десета, а потом испала у првој рунди плеј-ина.
Барселона ће у другом кругу плеј-ина покушати на гостовању Монаку да се домогне четвртфинала плеј-офа.
