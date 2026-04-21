Гобер "закључао" Јокића: "Није први пут да ме не поштују"

На дан када је завршио као четврти у избору за најбољег дефанзивца лиге, Руди Гобер одиграо је меч за памћење – у директном дуелу свео је троструког МВП-ја лиге Никола Јокића на само 1/8 из игре у другој утакмици серије.
Таква дефанзивна партија, укључујући три кључна заустављања "један на један" у завршници, помогла је Минесота Тимбервулвсима да савладају Денвер Нагетсе 119:114 и изједначе на 1-1 у серији прве рунде плеј-офа.
Био је то најслабији шутерски учинак Јокића у плеј-офу против једног чувара – уз минимум шест покушаја.
"Имао сам среће. Дефанзивац из топ три не би смио то да дозволи. Тако да сам имао среће", рекао је Гобер, који очигледно није био задовољан пласманом у гласању за најбољег дефанзивца.
Француз је завршио иза Чета Холмгрена и Аусара Томпсона, док је награда једногласно припала Виктору Вембањами.
Гоберт је добио само четири гласа за друго место, 29 за треће, док се на чак 67 листи није нашао – што га је укупно смјестило на четврту позицију.
"Није први пут да ме не поштују. Вероватно неће бити ни послједњи. Ако желите да потцењујете величину, у реду – ускоро ће схватити мој утицај", поручио је Гобер.
Јокићев пад, па експлозија
Јокић је и други меч заредом спорије ушао у утакмицу – у првих осам минута није ни шутирао, промашио је два шута без обруча и меч завршио са 1/7 за три поена.
Ипак, српски центар је експлодирао у трећој четвртини. Гобер је тада добио четврту личну грешку и морао на клупу, што је Јокић искористио да постигне 14 од својих 24 поена у завршници тог периода, користећи слабости у одбрани преко Наза Рида и Џулијуса Рандла.
Денвер је у послједњу четвртину ушао са +3, али је звезда Минесоте Ентони Едвардс имао јасну поруку за Гобера.
"Рекао сам му – нема удвајања. Играш један на један против Јокића. Без фаулова, без руку. Он ће пасти, судије ће свирати. Играј чисто", открио је Едвардс.
Џамал Мареј је блистао у првом полувремену са 23 поена и донео Денверу и +19, уз спектакуларан кош са пола терена уз звук сирене на крају друге четвртине.
Ипак, у завршници су Тимбервулвси "закључали" и Мареја и Јокића.
Гобер је натјерао српског центра на три кључна промашаја, док је Мареј промашио последња четири шута у финишу, укључујући и покушај 11 секунди пре краја који је практично решио питање победника.
"Ми смо упола слабији тим када Гобер није на паркету. Људи не разумију колико нам значи. Нико не жели да иде на улаз када је он ту", рекао је "Мрав".
Он је упркос проблемима са коленом убацио 30 поена за 40 минута на паркету, иако је био видно у боловима током другог полувремена.
Рендл је додао 24 поена, док је Донте Дивинћенцо убацио 16, укључујући кључну тројку у завршници.
Након меча, додатне тензије унео је Џејден Мекданијелс, који је без задршке критиковао ривале.
"Нападајте Јокића, Мареја, све лоше дефанзивце. Тим Хардавеј Џуниор, Кем Џонсон, Арон Гордон – цијели тим, сви су лоши дефанзивци", поручио је Мекденијелс.
Серија се сада сели у Минесоту, где се очекује наставак жестоке и све напетије борбе.
Наредни меч је у петак ујутру, по нашем времену, преноси Б92
