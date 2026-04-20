Јокић ушао у финале

Познато је ко су и још двојица кандидата уз рођеног Сомборца за ову награду.
Како се очекивало, то су Шеј Гилџус-Александер и Виктор Вембањама.
Уз њих су до сада били Лука Дончић и Кејд Канингем, који су добили одобрење од НБА лиге да буду кандидати за награду, иако нису имали довољан број утакмица, међутим, гласачи су одлучили да у финале уђу поменута тројица.
Гилџус-Александер, актуелни МВП, просечно је постизао 31,1 поен и делио 6,6 асистенција уз 55,5 одсто шута из игре.
Вембањама је имао просек од 25 поена и 11,5 скокова за просечно 29,2 минута на паркету.
Што се тиче Јокића, сјајни центар просечно је постизао 27,7 поена, хватао 12,9 скокова и делио 10,7 асистенција и постао први играч у НБА историји који је предводио лигу у скоковима и успешним додавањима, преноси Б92
