Кукавички гурнуо Јокића с леђа: Србин "одлетио" у публику послије прљавог потеза

Кошаркаши Денвер повели су са 1:0 у првој рунди НБА плеј-офа, пошто су пред својим навијачима савладали Минесоту резултатом 116:105.
Јунак побједе био је српски кошаркаш Никола Јокић, који је на овом мечу забиљежио 35 трипл-дабл у сезони. Меч је завршио са 25 поена, 13 скокова и 11 асистенција.
Противнички играчи на све могуће начине покушавали су да га избаце из ритма, али без много успјеха. У изузетно физички захтјевној утакмици, Сомборац је поново показао зашто га многи сматрају најдоминантнијим играчем данашњице.
Јокићев трипл-дабл и 30 поена Марија за вођство Денвера против Минесоте у плеј-офу
Од самог старта меча било је јасно да класична одбрана неће бити довољна. Када су схватили да му могу ништа снагом и тактиком, услиједила је другачија стратегија - гурање, ударање по рукама, повлачење за дрес и константан физички контакт.
Кулминирало је у финишу треће дионице када је Џејден Мекденијелс без икаквог разлога одгурнуо Јокића с леђа у први ред трибина. Услиједила је озбиљна фрка на терену, Ерон Гордон је одмах скочио у одбрану саиграча, желио је да се обрачуна са срамним ривалом, па је дошло до кошкања на терену. Ипак, ситуација се брзо смирила. Судије су погледале снимак и срамни Мекденијелс је добио техничку због прљавог потеза.
Јокић је упркос свему остао прибран и фокусиран на игру. Иако је било очигледно да трпи константан притисак, његова реакција била је сјајна - наставак доминације на терену.
Још једном је доказао да га је немогуће зауставити - било тактиком, било силом.
