Кукавички гурнуо Јокића с леђа: Србин "одлетио" у публику послије прљавог потеза

19.04.2026 09:27

Центар Минесота Тимбервулвса, Наз Рид, десно, добија фаул док центар Денвер Нагетса, Никола Јокић, шаље лопту у другом полувремену прве утакмице плеј-офа НБА лиге, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Кошаркаши Денвер повели су са 1:0 у првој рунди НБА плеј-офа, пошто су пред својим навијачима савладали Минесоту резултатом 116:105.

Јунак побједе био је српски кошаркаш Никола Јокић, који је на овом мечу забиљежио 35 трипл-дабл у сезони. Меч је завршио са 25 поена, 13 скокова и 11 асистенција.

Противнички играчи на све могуће начине покушавали су да га избаце из ритма, али без много успјеха. У изузетно физички захтјевној утакмици, Сомборац је поново показао зашто га многи сматрају најдоминантнијим играчем данашњице.

Од самог старта меча било је јасно да класична одбрана неће бити довољна. Када су схватили да му могу ништа снагом и тактиком, услиједила је другачија стратегија - гурање, ударање по рукама, повлачење за дрес и константан физички контакт.

Кулминирало је у финишу треће дионице када је Џејден Мекденијелс без икаквог разлога одгурнуо Јокића с леђа у први ред трибина. Услиједила је озбиљна фрка на терену, Ерон Гордон је одмах скочио у одбрану саиграча, желио је да се обрачуна са срамним ривалом, па је дошло до кошкања на терену. Ипак, ситуација се брзо смирила. Судије су погледале снимак и срамни Мекденијелс је добио техничку због прљавог потеза.

Јокић је упркос свему остао прибран и фокусиран на игру. Иако је било очигледно да трпи константан притисак, његова реакција била је сјајна - наставак доминације на терену.

Још једном је доказао да га је немогуће зауставити - било тактиком, било силом.

Никола Јокић

Денвер Нагетс

Минесота Тимбервулвс

НБА

