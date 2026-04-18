Андреј Стојаковић изабрао за кога ће играти

18.04.2026 09:05

Андреј Стојаковић на лоптом
Фото: Tanjug / AP / Michael Conroy

Млади кошаркаш Андреј Стојаковић враћа се у Илиној и заиграће за тај универзитетски тим и наредне сезоне, потврдио је у петак путем Инстаграма.

Након што је током прве три године студија промијенио три школе, Стојаковић је пронашао стабилност у Шампејну и биће један од кључних играча у покушају тима да понове пласман на Фајнал фор.

Илиној је у марту славио над Ајовом у "Елите 8" фази турнира у Хјустону, а Стојаковић је био важан дио тог успјеха. Иако је почетак сезоне 2025/26 пропустио због повреде кољена, а затим у фебруару доживио и озбиљно угануће зглоба, успио је да остави снажан утисак.

Током јуниорске сезоне био је други стријелац екипе са просјеком од 13,5 поена по утакмици, уз 50 одсто шута из игре и 80,5 одсто са линије слободних бацања.

Стручни штаб је вјеровао да може да пружи још више. Захваљујући својој висини и атлетицизму, Стојаковић је током сезоне значајно унапредио игру у одбрани и скоку, што се посебно истакло у НЦАА турниру, гдје је прихватио улогу играча са клупе.

Останком Стојаковића, Илиној не добија само важног офанзивног играча, већ и некога ко може да надомјести дефанзивни допринос који одласком оставља сениор бек Кајлан Босвел. У завршници прошле сезоне Стојаковић је показао да може да чува најбоље спољне играче ривала, што ће бити од велике важности и наредне године.

На другој страни терена, очекује се да ће имати још већу улогу у организацији игре, посебно након што је млади бек Китон Воглер пријавио излазак на НБА драфт.

(Б92)

Андреј Стојаковић

кошарка

НБА

Прочитајте више

Андреј Стојаковић на лоптом

Кошарка

Балкански Илиноис стао у полуфиналу – Андреј Стојаковић и дружина остали без финала

1 седм

0
Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија

Свијет

Орландо демолирао Шарлот, крај за Карија

4 ч

0
Никола Јокић

Кошарка

Јокић добио награде за историјски подвиг

2 д

0
Ламело Бол кошаркаш Шарлота на мечу против Мајамија

Кошарка

НБА покренула истрагу против Ламела Бола

2 д

0

Више из рубрике

Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

Кошарка

Црвена звезда гостује у Барселони у плеј-ину

13 ч

0
ФИБА Лига шампиона

Кошарка

Директор ФИБА лиге шампиона Патрик Комнинос: "Задовољни смо развојем такмичења"

14 ч

0
Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге

Кошарка

Партизан не пристаје на помјерање дербија!

16 ч

0
АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

Кошарка

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

16 ч

0

Колико су Звезда и Партизан зарадили од Евролиге?

12

34

Дачић и Каран: Везе српског народа са обе стране Дрине трајне и чврсте

12

18

Удала се Мелина Џиновић: Рекла "да" 23 године старијем милионеру, затворили општину због њих

12

14

Жељка Цвијановић са Ердоганом: "Добар разговор током радног доручка"

12

04

Арт радар: Умјетност изван оквира и савремени визуелни језик

