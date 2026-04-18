Андреј Стојаковић изабрао за кога ће играти

Млади кошаркаш Андреј Стојаковић враћа се у Илиној и заиграће за тај универзитетски тим и наредне сезоне, потврдио је у петак путем Инстаграма.
Након што је током прве три године студија промијенио три школе, Стојаковић је пронашао стабилност у Шампејну и биће један од кључних играча у покушају тима да понове пласман на Фајнал фор.
Илиној је у марту славио над Ајовом у "Елите 8" фази турнира у Хјустону, а Стојаковић је био важан дио тог успјеха. Иако је почетак сезоне 2025/26 пропустио због повреде кољена, а затим у фебруару доживио и озбиљно угануће зглоба, успио је да остави снажан утисак.
Током јуниорске сезоне био је други стријелац екипе са просјеком од 13,5 поена по утакмици, уз 50 одсто шута из игре и 80,5 одсто са линије слободних бацања.
Стручни штаб је вјеровао да може да пружи још више. Захваљујући својој висини и атлетицизму, Стојаковић је током сезоне значајно унапредио игру у одбрани и скоку, што се посебно истакло у НЦАА турниру, гдје је прихватио улогу играча са клупе.
Останком Стојаковића, Илиној не добија само важног офанзивног играча, већ и некога ко може да надомјести дефанзивни допринос који одласком оставља сениор бек Кајлан Босвел. У завршници прошле сезоне Стојаковић је показао да може да чува најбоље спољне играче ривала, што ће бити од велике важности и наредне године.
На другој страни терена, очекује се да ће имати још већу улогу у организацији игре, посебно након што је млади бек Китон Воглер пријавио излазак на НБА драфт.
(Б92)
