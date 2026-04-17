Партизан не пристаје на помјерање дербија!

Кошаркашки клуб Црвена звезда саопштио је да је данас послао званичан захтјев за одлагање утакмице посљедњег, 8. кола Топ 8 фазе АБА лиге против Партизана. Ипак, њихов предлог је одбијен, а црно-бијели рачунају на дерби у АБА лиги који се игра ове недјеље. Тим поводом су се и огласили.
Наиме, на једној страни, црвено-бијели желе да одложе меч који је предвиђен за недјељу. Изабранике Саше Обрадовића очекује наступ у плеј-ину Евролиге, па су затражили да се пронађе рјешење у складу са календаром.
Ипак, у кратком разговору за портал Sportissimo, предсједник црно-бијелих Остоја Мијаиловић је истакао да је Партизан обавијештен о захтјеву Црвене звезде за помјерање дербија. Међутим, Партизан каже да не пристаје на тако нешто.
Тако, Партизан се огласио на мрежама и потврдио да жели да одигра дерби ове недјеље:
- Видимо се у недјељу, Београдска Арена, 19.30 - написали су на друштвеним мрежама.
