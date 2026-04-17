Партизан не пристаје на помјерање дербија!

17.04.2026 20:34

Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге
Кошаркашки клуб Црвена звезда саопштио је да је данас послао званичан захтјев за одлагање утакмице посљедњег, 8. кола Топ 8 фазе АБА лиге против Партизана. Ипак, њихов предлог је одбијен, а црно-бијели рачунају на дерби у АБА лиги који се игра ове недјеље. Тим поводом су се и огласили.

Наиме, на једној страни, црвено-бијели желе да одложе меч који је предвиђен за недјељу. Изабранике Саше Обрадовића очекује наступ у плеј-ину Евролиге, па су затражили да се пронађе рјешење у складу са календаром.

Ипак, у кратком разговору за портал Sportissimo, предсједник црно-бијелих Остоја Мијаиловић је истакао да је Партизан обавијештен о захтјеву Црвене звезде за помјерање дербија. Међутим, Партизан каже да не пристаје на тако нешто.

Тако, Партизан се огласио на мрежама и потврдио да жели да одигра дерби ове недјеље:

- Видимо се у недјељу, Београдска Арена, 19.30 - написали су на друштвеним мрежама.

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

Мијаиловић "отворио душу": Два су узрока свих ломова!

Жофри Ловерњ опет "црно-бијели": Бивши капитен се вратио у Партизан

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

Убједљив пораз Звезде

